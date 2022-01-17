МИД РФ: сертификация «Северного потока - 2» не должна искусственно затягиваться

Министерство иностранных дел РФ 17 января заявило, что сертификация «Северного потока – 2» (СП-2) должна проводиться в строгом соответствии с действующими нормами.

В частности, в ведомстве отметили, что процедура «не должна искусственно затягиваться и политизироваться» со стороны германского регулятора и Еврокомиссии.

«Ее (процедуру. — Ред.) надлежит проводить в строгом соответствии с действующими нормами, которые мы намерены неукоснительно соблюдать», — сказано в заявлении, опубликованном на сайте МИД России.

Кроме того, в министерстве отметили, что запуск СП-2 станет существенным вкладом в обеспечение энергетической безопасности всего Евросоюза.

Ранее в этот день стало известно, что вопрос о запуске трубопровода СП-2 стал причиной разногласий в правительстве Германии.

Глава бюро издания FT в Берлине Гай Чазан отметил, что члены кабмина ФРГ, которые выступают против запуска СП-2, полагают, что при начале работы трубопровода зависимость европейских стран от голубого топлива из России возрастет.

При этом в поддержку запуска СП-2 высказались социал-демократы, которые являются сторонниками хороших отношений с Москвой с конца 1990-х годов, когда страну возглавлял Герхард Шредер.

Строительство газопровода «Северный поток – 2» завершилось 10 сентября 2021 года. Он построен от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина.

В ноябре 2021 года регулятор Германии приостановил сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого оператора СП-2. Продолжить процедуру можно тогда, когда в ФРГ создадут дочернюю компанию для германской части трубопровода.