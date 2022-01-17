Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Общество
Власти Петербурга заявили о росте заболеваемости COVID-19 в городе
Общество
Число ДТП на железнодорожных переездах в России выросло на 7% в 2021 году
Мир
В США указали на отсутствие вреда иммунитету от бустерных доз вакцин
Мир
FT рассказало о расколе в правительстве ФРГ из-за «Северного потока – 2»
Мир
Обвинение попросило суд об аресте Порошенко и обозначило сумму залога
Экономика
Bloomberg сообщило об угрозе инфляции в Европе из-за подорожания газа
Общество
В России более 13 тыс. спасателей обеспечат безопасность крещенских купаний
Мир
Главу таможенной службы Киргизии задержали по подозрению в коррупции
Туризм
Турция не будет признавать «Спутник Лайт» в ближайшее время
Мир
В Италии отказались реагировать на ноту посольства Украины про сюжет о Донбассе
Сюжет:

Уроки по защите от кибератак проводят в астраханских школах

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Астраханской школы участвуют в федеральном проекте «Кадры для цифровой экономики» нацпроекта «Цифровая экономика РФ». В школах региона начали проводить уроки по защите от кибератак. Они продлятся до 6 февраля.

На уроках ученики с первого по 11-й класс знакомятся с киберугрозами, которые уже существуют, и способами защиты от них. Занятия проходят в игровом формате: школьников погружают в новеллу-комикс об исследовании атаки, совершенной на банк.

Главный герой — кибердетектив Мидори Кума. Он не только помогает распутать дело, но и рассказывает, кто такие специалисты по информационной безопасности и как отличить фишинговые письма от обычных.

Как рассказали «Астрахань-24» в региональном министерстве образования и науки, в Астраханской области нет определенного количества школ, гимназий и лицеев, которые решили ознакомить своих воспитанников с этой темой. Приглашения поучаствовать в проекте были высланы во все муниципалитеты.

Учителя информатики сами настраивают компьютеры в классах, дают детям сначала устные консультации, а потом задания. Всем участникам подобных уроков выдадут сертификаты.

Ранее сообщалось, что Астраханской области в ближайшие три года перечислят из федерального бюджета около 4 млрд рублей на ремонт искусственных дорожных сооружений. Деньги поступят в виде субсидий в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022