Уроки по защите от кибератак проводят в астраханских школах

Астраханской школы участвуют в федеральном проекте «Кадры для цифровой экономики» нацпроекта «Цифровая экономика РФ». В школах региона начали проводить уроки по защите от кибератак. Они продлятся до 6 февраля.

На уроках ученики с первого по 11-й класс знакомятся с киберугрозами, которые уже существуют, и способами защиты от них. Занятия проходят в игровом формате: школьников погружают в новеллу-комикс об исследовании атаки, совершенной на банк.

Главный герой — кибердетектив Мидори Кума. Он не только помогает распутать дело, но и рассказывает, кто такие специалисты по информационной безопасности и как отличить фишинговые письма от обычных.

Как рассказали «Астрахань-24» в региональном министерстве образования и науки, в Астраханской области нет определенного количества школ, гимназий и лицеев, которые решили ознакомить своих воспитанников с этой темой. Приглашения поучаствовать в проекте были высланы во все муниципалитеты.

Учителя информатики сами настраивают компьютеры в классах, дают детям сначала устные консультации, а потом задания. Всем участникам подобных уроков выдадут сертификаты.

Ранее сообщалось, что Астраханской области в ближайшие три года перечислят из федерального бюджета около 4 млрд рублей на ремонт искусственных дорожных сооружений. Деньги поступят в виде субсидий в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».