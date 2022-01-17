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В России более 13 тыс. спасателей обеспечат безопасность крещенских купаний
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В России более 13 тыс. спасателей обеспечат безопасность крещенских купаний

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Более 13 тыс. спасателей и почти 2,5 тыс. единиц техники будут обеспечивать безопасность крещенских купаний во всех регионах России. Об этом сообщили в понедельник, 17 января, в пресс-службе МЧС России.

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«Всего дежурить у открытых купелей будут более 13 тыс. спасателей, 2450 единиц техники, в том числе около 200 плавсредств и судов на воздушной подушке», — говорится в сообщении.

Запланировано организовать более 3 тыс. мест купаний. Их планируется оборудовать безопасными сходами к воде, палатками для переодевания и обогрева. Также обязательным условием в санкционированных местах совершения обряда является дежурство спасателей, полиции и медиков.

Из-за пандемии коронавируса власти субъектов могут ограничить проведение массовых мероприятий, передает RT.

Ранее в этот день стало известно, что более 40 бригад скорой помощи будут дежурить в Подмосковье во время крещенских купаний, пишет РИАМО.

Врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов рассказал «Известиям» о противопоказаниях для купания в проруби. Специалист подчеркнул, что для такого купания необходимо иметь полностью здоровое сердце, а также опыт в закалке.

По словам ведущего сотрудника центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, на Крещение, 19 января, в Москве ударят морозы, но не экстремальные — ночью до минус 12.

Русская православная церковь отмечает Крещение Господне 19 января. В ночь на Крещение многие верующие по традиции окунаются в прорубь.

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