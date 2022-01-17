МФЦ для мигрантов возведут в Челябинске за 250 млн рублей
На северо-западе Челябинска намерены возвести новый многофункциональный центр для мигрантов. Об этом 17 января сообщает kursdela.biz со ссылкой на закупочную документацию.
Победителем аукциона стало ООО «НПА Профиль-ПУ» из города Березовский Свердловской области. Стоимость контракта составила 253,6 млн рублей.
Подрядчик должен будет возвести здание на Университетской набережной, а также благоустроить прилегающую территорию. Завершить работы планируется до декабря 2022 года.
По информации чиновников, новый МФЦ будет обслуживать мигрантов, проживающих и работающих на территории Челябинской области.