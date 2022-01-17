Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Общество
Власти Петербурга заявили о росте заболеваемости COVID-19 в городе
Общество
Число ДТП на железнодорожных переездах в России выросло на 7% в 2021 году
Мир
В США указали на отсутствие вреда иммунитету от бустерных доз вакцин
Мир
FT рассказало о расколе в правительстве ФРГ из-за «Северного потока – 2»
Мир
Обвинение попросило суд об аресте Порошенко и обозначило сумму залога
Экономика
Bloomberg сообщило об угрозе инфляции в Европе из-за подорожания газа
Общество
В России более 13 тыс. спасателей обеспечат безопасность крещенских купаний
Мир
Главу таможенной службы Киргизии задержали по подозрению в коррупции
Туризм
Турция не будет признавать «Спутник Лайт» в ближайшее время
Мир
В Италии отказались реагировать на ноту посольства Украины про сюжет о Донбассе

Порошенко заснул в суде на заседании по избранию ему меры пресечения

Экс-президент Украины Порошенко заснул в суде на заседании по избранию ему меры пресечения
0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Бывший украинский лидер Петр Порошенко заснул во время заседания Печерского суда Киева, где ему 17 января избирают меру пресечения по делу о государственной измене.

В ходе выступления своего адвоката Порошенко закрыл глаза, подперев голову рукой.

Некоторые пользователи социальных сетей сочли такое поведение провокацией. По их мнению, политик не сильно увлечен процессом и всячески старается это показать.

Ранее во время перерыва экс-президент вышел к сторонникам и рассказал, что суд принял решение назначить ему бесплатного адвоката, лишив его защитников Илью Новикова и Игоря Голованя обязанностей.

Куда уехал цирк: почему Петр Порошенко спешно покинул Украину
Киев выдвинул против бывшего президента очередные обвинения

17 января Порошенко прилетел в Киев из Варшавы, в аэропорту его встретили сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) Украины, а у здания воздушной гавани политика ожидали его сторонники. Представители ГБР не дали Порошенко пройти паспортный контроль и забрали документ, удостоверяющий личность, который позднее вернули.

Сам Порошенко, после того как вернулся из Варшавы, призвал объединиться всех противников власти нынешнего президента страны Владимира Зеленского. Политик пообещал, что наказание за разрушение страны понесет не только Зеленский, но и бизнесмен Игорь Коломойский.

При этом советник главы офиса украинского лидера Михаил Подоляк заявил, что сторонники Порошенко, организовавшие массовые акции на фоне возвращения политика на родину, являются массовкой.

12 января Печерский районный суд Киева разрешил задержать Порошенко для принудительной доставки на заседание суда по избранию ему меры пресечения. До этого, 6 января, сообщалось, что суд в Киеве наложил арест на всё имущество Порошенко.

Бывший украинский лидер проходит по делу о возможной причастности к государственной измене, о чем заявило 20 декабря ГБР Украины. Однако в процессе вручения повестки Порошенко проигнорировал силовиков и уехал. Затем он покинул страну и направился в Польшу. Сам политик пообещал вернуться на Украину в начале 2022 года и дать «ответы на все вопросы — и относительно государственной измены, и относительно финансирования терроризма».

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022