Порошенко заснул в суде на заседании по избранию ему меры пресечения

Бывший украинский лидер Петр Порошенко заснул во время заседания Печерского суда Киева, где ему 17 января избирают меру пресечения по делу о государственной измене.

В ходе выступления своего адвоката Порошенко закрыл глаза, подперев голову рукой.

Некоторые пользователи социальных сетей сочли такое поведение провокацией. По их мнению, политик не сильно увлечен процессом и всячески старается это показать.

Ранее во время перерыва экс-президент вышел к сторонникам и рассказал, что суд принял решение назначить ему бесплатного адвоката, лишив его защитников Илью Новикова и Игоря Голованя обязанностей.

17 января Порошенко прилетел в Киев из Варшавы, в аэропорту его встретили сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) Украины, а у здания воздушной гавани политика ожидали его сторонники. Представители ГБР не дали Порошенко пройти паспортный контроль и забрали документ, удостоверяющий личность, который позднее вернули.

Сам Порошенко, после того как вернулся из Варшавы, призвал объединиться всех противников власти нынешнего президента страны Владимира Зеленского. Политик пообещал, что наказание за разрушение страны понесет не только Зеленский, но и бизнесмен Игорь Коломойский.

При этом советник главы офиса украинского лидера Михаил Подоляк заявил, что сторонники Порошенко, организовавшие массовые акции на фоне возвращения политика на родину, являются массовкой.

12 января Печерский районный суд Киева разрешил задержать Порошенко для принудительной доставки на заседание суда по избранию ему меры пресечения. До этого, 6 января, сообщалось, что суд в Киеве наложил арест на всё имущество Порошенко.

Бывший украинский лидер проходит по делу о возможной причастности к государственной измене, о чем заявило 20 декабря ГБР Украины. Однако в процессе вручения повестки Порошенко проигнорировал силовиков и уехал. Затем он покинул страну и направился в Польшу. Сам политик пообещал вернуться на Украину в начале 2022 года и дать «ответы на все вопросы — и относительно государственной измены, и относительно финансирования терроризма».