Несколько десятков автомобилей купили для самарских больниц

Для больниц Самарской области закупили 30 новых автомобилей. В понедельник, 17 января, губенатор Дмитрий Азаров передал машины станциям скорой помощи. Они будут использоваться для работы специальных бригад для перевозки больных коронавирусом.

По словам главы региона, которые приводит НИА «Самара», автомобили по доставке COVID-больных на обследование и получение медицинской помощи должны сыграть важную роль в противодействии распространению инфекции на территории Самарской области и оказании качественной и оперативной помощи.

Азаров, общаясь с руководителями станций скорой помощи и региональным министром здравоохранения Арменом Беняном, еще раз заявил о важности подготовки к новой волне заболеваемости. Как сказал губернатор, президент очень четко определил задачи на этом этапе — это полная мобилизация, подготовка больниц и скорой помощи, обеспечение лекарствам, полное оснащение, увеличение темпов вакцинации и тестирование.

Ранее сообщалось, что для 18 больниц Самарской области, которые оказывают помощь больным коронавирусом, закупили в 2021 году 560 единиц оборудования. Аппараты приобрели на средства из регионального бюджета.