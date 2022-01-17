Bloomberg сообщило об угрозе инфляции в Европе из-за подорожания газа

Финансисты предсказали странам Европы большие проблемы из-за энергетического кризиса, одной из которых станет рост инфляции в ряде стран ЕС. Такой прогноз обнародовало американское агентство Bloomberg, опираясь на выводы опрошенных экспертов.

По информации агентства, цены на энергоносители растут во всем мире по мере того, как мировая экономика выходит из пандемии. Однако не все европейские страны оказались готовы к резкому росту цен в рамках перехода к безуглеродной экономике.

«Это, в свою очередь, усиливает опасения по поводу инфляции», — отмечает агентство.

Собеседники агентства называют растущую стоимость газа — за прошлый год она выросла более чем в три раза, а следом за ним повысилась и стоимость электричества — одним из худших энергетических кризисов в истории. Он создает угрозу для миллионов семей, которые сталкиваются с трудностями при оплате коммунальных услуг, в частности, в Германии и Франции. Ожидается, что в 2022 году европейские семьи увеличат расходы на электроэнергию в среднем на 54% по сравнению с 2020-м.

В таких условиях правительства почти всех стран Евросоюза пытаются помогать своим жителям через прямые пособия и выплаты. Кроме того, субсидии получают энергетические компании, в задачи которых входит снизить цены на электроэнергию и газоснабжение.

Однако всех этих мер может оказаться недостаточно. Правительства большинства стран опасаются негативной реакции по мере роста коммунальных платежей. Высокие энергетические затраты, по версии агентства, будут сохраняться длительное время.

Цены на газ в Европе начали стремительно расти в конце августа. В пиковые моменты стоимость тысячи кубометров газа превышала $2 тыс.

Во многих странах, как, например, в Германии, вопрос социальной помощи населению в связи с подорожавшими коммунальными услугами стал поводом для внутриполитической борьбы.