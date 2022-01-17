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FT рассказало о расколе в правительстве ФРГ из-за «Северного потока – 2»

Financial Times: В правительстве ФРГ произошел раскол из-за «Северного потока – 2»
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Вопрос о запуске трубопровода «Северный поток – 2» (СП-2) стал причиной разногласий в правительстве Германии. Об этом сообщает в понедельник, 17 января, издание Financial Times.

«Без России гарантировать безопасность в Европе невозможно»
Депутат комитета бундестага по внешней политике от СДПГ Ральф Штегнер — о возобновлении нормандского формата и отсутствии политических препятствий для запуска СП-2

Глава бюро издания в Берлине Гай Чазан отметил, что члены кабмина ФРГ, которые выступают против запуска СП-2 полагают, что при начале работы трубопровода зависимость европейских стран от голубого топлива из России возрастет.

Так, немецкая партия «Зеленые» отказалась поддержать запуск газопровода.

При этом в поддержку запуска СП-2 высказались социал-демократы (партия СДПГ), которые являются сторонниками хороших отношений с Москвой с конца 1990х годов, когда страну возглавлял Герхард Шредер.

Также колумнист напомнил, что нынешний немецкий канцлер Олаф Шольц, глава партии СДПГ, публично не поддержал санкции против СП-2. Вместе с тем заместитель официального представителя кабмина ФРГ Вольфганг Бюхнер отмечал, что Шольц считает «Северный поток – 2» экономическим проектом.

Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила 17 января, что, для того чтобы германский регулятор дал положительное заключение по «Северному потоку – 2», газопровод должен полностью соответствовать европейскому праву.

Она уточнила, что к настоящему моменту в коалиционном соглашении прописано, что для энергетических проектов в Германии действует европейское право. Это относится и к СП-2, подчеркнула Бербок.

Ранее в этот день в МИД РФ заявили, что запуск СП-2 в эксплуатацию станет существенным вкладом в обеспечение энергетической безопасности всего Европейского союза (ЕС). В ведомстве также обратили внимание на то, что процедура сертификации газопровода должна проводиться в строгом соответствии с действующими нормами, Россия намерена их неукоснительно соблюдать. При этом в МИД РФ заключили, что процедура сертификации СП-2 не должна искусственно затягиваться и политизироваться.

Директор ассоциации компаний газовой промышленности Германии Zukunft Gas Тим Келер 16 января посчитал, что запуск СП-2 произойдет в течение 2022 года. По его словам, после запуска начнется стабилизация цен на газ.

Строительство газопровода «Северный поток – 2» завершилось 10 сентября 2021 года. Он построен от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина.

В ноябре регулятор Германии приостановил сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого оператора СП-2. Продолжить процедуру можно тогда, когда в ФРГ создадут дочернюю компанию для германской части трубопровода.

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