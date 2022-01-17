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Стало известно о новых атаках хакеров на украинские интернет-ресурсы

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Государственная служба специальной связи и защиты информации в понедельник, 17 января, сообщила о новой хакерской атаке, аналогичной тем, которые были совершены на сайты госструктур 14 января. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

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«Сегодня в 8 часов утра на странице форума ProZorro Infobox появилось сообщение, аналогичное тем, что были использованы во время кибератаки на другие государственные сайты 14 января», — отметили в госслужбе.

Страницу отключили, специалисты работают над возобновлением работы форума. Проводится расследование. Как отметили в ведомстве, форум ProZorro Infobox не связан с системой закупок ProZorro и является отдельной платформой.

В результате действий хакеров ни ресурс ProZorro Infobox, ни портал ProZorro не пострадали.

«Система публичных закупок работает в штатном режиме», — заверили в Госспецсвязи.

Накануне министерство цифровой трансформации (минцифры) Украины заявило о причастности РФ к недавней кибератаке на сайты госорганов страны. В ведомстве призвали украинцев не поддаваться панике, отметив, что все персональные данные находятся под надежной защитой в госреестрах.

Служба безопасности Украины и Национальная полиция возбудили уголовное дело по факту кибератаки.

В тот же день пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Москва не имеет никакого отношения к данным инцидентам.

14 января несколько правительственных сайтов Украины пострадали от того, что официальные лица назвали «массированной кибератакой» — хакеры разместили сообщения, предупреждающие «бояться и ожидать худшего». Тогда пресс-секретарь министерства иностранных дел Украины Олег Николенко отметил, что «веб-сайты министерства иностранных дел и ряда других государственных учреждений временно отключены» в результате кибератаки.

15 января заместитель секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Сергей Демедюк заявил, что за кибератакой на украинские ведомства стоят хакеры, связанные с разведслужбами Белоруссии.

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