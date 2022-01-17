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Число ДТП на железнодорожных переездах в России выросло на 7% в 2021 году

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В России число аварий на железнодорожных переездах выросло в 2021 году на 7% — до 219 аварий. Об этом сообщили в пресс-службе РЖД в понедельник, 17 января.

«За 2021 год на железнодорожных переездах произошло 219 ДТП, это на 7% больше, чем в 2020 году. В этих ДТП пострадали 133 человека, а 49 из них погибли», — говорится в сообщении ведомства.

В РЖД уточнили, что основными причинами ДТП на переездах являются нарушение правил дорожного движения (ПДД), когда водители выезжают на пути на запрещающий сигнал светофора, а также сломавшийся на путях автомобиль, передает агентство городских новостей «Москва».

Водителей призвали неукоснительно соблюдать ПДД при следовании через железнодорожные переезды. «Убедитесь в технической исправности автомобиля. Руководствуйтесь требованиями дорожных знаков, светофоров, разметки, положением шлагбаума и указаниями дежурного. Выезжая на переезд, удостоверьтесь в отсутствии приближающегося поезда», — заключили в пресс-службе.

Ранее, 24 декабря, на железнодорожном переезде на участке Кулунда–Табуны в Алтайском крае грузовой поезд столкнулся с автобусом, следовавшим по маршруту Барнаул–Яровое. В салоне «Икаруса» находились 16 человек. В результате пострадали девять человек, погибших нет.

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