Три человека пострадали в ДТП в Тверской области

Два автомобиля столкнулись на Московском шоссе в Твери. Травмы получили три человека.

Авария произошла 17 января у дома № 157А. По данным Госавтоинспекции, 60-летний водитель автомобиля «Лада Приора» допустил выезд на встречную полосу. В результате произошло столкновение с автомобилем Nissan, которым управлял 36-летний мужчина. Об этом пишут «Тверские ведомости».

У 57-летнего пассажира «Лады» диагностировали растяжение шейного отдела позвоночника и подозревают перелом шейки бедра. 69-летняя пассажирка получила закрытую черепно-мозговую травму, переломы ребер и шейного отдела позвоночника. У водителя Nissan выявлен перелом лучевой кости. По факту ДТП проводится проверка.

Ранее в этот день сообщалось о возбуждении уголовного дела по факту аварии в Воронежской области. На трассе М-4 «Дон» автомобиль BMW столкнулся с грузовиком MAN. Погибли три человека.