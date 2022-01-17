Совет Госдумы единогласно снял с рассмотрения законопроект о QR-кодах

Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин 17 января сообщил о снятии с рассмотрения Советом Госдумы законопроекта о QR-кодах.

Он отметил, что решение было единогласным.

Также Володин поблагодарил россиян за обратную связь. Политик сообщил, что в конце прошлого года ему поступило множество отзывов граждан на возможное принятие закона.

«Важно слышать друг друга. Это позволит избежать ошибок и на основе диалога вырабатывать правильные решения», — написал он в Telegram.

Ранее в этот день пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что из списка поручений президента Владимира Путина, составленного по итогам съезда РСПП, будет исключено несколько пунктов про законопроект о QR-кодах. Решение связано с изменением эпидемиологической обстановки из-за начала волны штамма «Омикрон», отметил он.

14 января стало известно, что правительство РФ приняло решение отложить на неопределенный срок рассмотрение во втором чтении законопроекта о QR-кодах. По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, документ готовился как мера реагирования на распространение «Дельта»-штамма.

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