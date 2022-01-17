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Власти Петербурга заявили о росте заболеваемости COVID-19 в городе

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В Санкт-Петербурге осложняется эпидемическая ситуация в связи с ростом заболеваний COVID-19 среди населения. Об этом в понедельник, 17 января, заявил губернатор города Александр Беглов.

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«Идет устойчивый рост числа заболевших. Все признаки сегодня указывают на то, что нас ждет не просто новая волна коронавируса, а вертикальный подъем заболеваемости. От каждого человека сейчас зависит, достаточно ли будет принятых мер или придется вводить новые ограничения», — заявил Беглов, его комментарий опубликовала пресс-служба администрации города.

Отмечается, что за последние сутки в Петербурге выявили 4132 случая заболевания. При этом 625 человек выздоровело, а 65 умерло. На сегодняшний день коэффициент распространения COVID-19 в городе равен 2,20.

14 января член-корреспондент РАН Сергей Нетесов заявил «Известиям», что Россия стоит на пороге самой мощной волны пандемии за всё время существования COVID-19. Вирусолог объяснил это тем, что инкубационный период у «Омикрона» значительно меньше, чем у «Дельты».

В тот же день вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что в России выявили 783 случая инфицирования штаммом коронавируса «Омикрон». Больше половины из них — в Москве.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н» и вакцина для подростков «Спутник M».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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