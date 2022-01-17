В Москве пройдет кинофестиваль «Хроники Катастрофы»

C 19 по 23 января 2022 года в Москве в рамках организованной Российским еврейским конгрессом VIII «Недели памяти» пройдет 3-й международный фестиваль фильмов о преступлениях против человечности «Хроники Катастрофы». «Неделя памяти» — ежегодный цикл мероприятий, проходящих в разных городах России и приуроченных к 27 января, Международному дню памяти жертв холокоста.

«Неделя памяти» проходит при поддержке Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН), Министерства иностранных дел РФ, правительства Москвы и центра «Холокост». Организатор — Российский еврейский конгресс. Кинофестиваль «Хроники Катастрофы» проводится при поддержке департамента культуры города Москвы.

Три годовщины 2022 года, связанные с холокостом, еврейским сопротивлением и уничтожением еврейской культуры, придают нынешней «Неделе памяти» особое символическое значение. Это два 80-летия — конференции в Ванзее и создания Еврейского антифашистского комитета (ЕАК) во главе с Соломоном Михоэлсом. И 70-летие — годовщина физического уничтожения лидеров ЕАК. Ванзейская конференция — это «окончательное решение еврейского вопроса», печально знаменитая формулировка, зафиксированная в протоколе. Расстрел ЕАК — тяжелейший удар по советской еврейской культуре и идентичности, последствия которого ощущаются и сегодня. Язык, литература, театр, еврейские организации — всё это было загнано в подполье в конце 1940-х. Слово «еврей» на долгие годы стало стыдным и неловким, осознавать себя евреем в СССР оказалось опасным. Несколько фильмов из программы фестиваля «Хроники Катастрофы» посвящены этим взаимосвязанным событиям. Ванзейская конференция проходила 20 января 1942 года — 21 и 22 января 2022-го будут показаны «Процесс» режиссера Александра Зельдовича и композитора Леонида Десятникова и «Специалист. Портрет современного преступника» (режиссер Эял Сиван, Израиль–Франция–Бельгия–Германия–Австрия). Ванзейская конференция и процесс над ЕАК — важнейшие сюжеты этих картин.

В рамках фестиваля состоятся гала-премьеры двух масштабных игровых фильмов этого года — «План А» и «Чемпион из Освенцима», связанных с трагедией холокоста. Объединяет эти фильмы и то, что они оба основаны на реальных событиях.

18 января в 19:30 в Цифровом деловом пространстве (ул. Покровка, 47) в рамках открытия «Недели памяти» пройдет премьера фильма «План А», главные роли в котором исполнили Аугуст Диль («Бесславные ублюдки», «Фальшивомонетчики») и Сильвия Хукс («Лучшее предложение», «Бегущий по лезвию 2049»). Фильм расскажет о группе евреев, переживших холокост, которые решают отравить систему водоснабжения в Германии в 1945 году. Вход по пригласительным. Контакты для аккредитации прессы — ниже.

19 января в 19:30 в кинотеатре «Пионер» состоится официальный старт кинофестиваля «Хроники Катастрофы». За неделю до выхода в широкий прокат зрители смогут впервые увидеть фильм «Чемпион из Освенцима» о знаменитом польском боксере Тадеуше «Тедди» Петшиковском. Вход по пригласительным. Контакты для аккредитации прессы — ниже.

Всего на фестивале запланировано более 20 кинопоказов, которые пройдут на трех площадках — в кинозале инженерного корпуса Третьяковской галереи, киноцентре «Октябрь» и Центре документального кино.

Наряду с премьерами, представленными в программе «Панорама», на фестивале можно будет увидеть картины в рамках двух специальных программ.

В программе «Неудобная правда» будут показаны ленты, которые ведут диалог об ответственности стран за преступления против человечности и о мифологизации своего прошлого.

«Преступники. Подробный разбор» — программа фильмов о громких судебных процессах против нацистских преступников.

К 80-й годовщине «Дня памяти жертв Бабьего Яра» создан онлайн-медиапроект, в который войдут различные архивные материалы, интервью с экспертами, а также документальные фильмы. Это попытка взглянуть на трагедию Бабьего Яра через литературу, кино и другие виды искусства. Проект реализован при поддержке «Новой газеты».

В 2022 году в рамках кинофестиваля и «Недели памяти» впервые заработает VR-кинотеатр, фильмы которого перенесут зрителей в прошлое и позволят погрузиться в детали трагедии холокоста и преступлений нацистов.

Полное расписание показов — на сайте kino.memoryweek.ru.