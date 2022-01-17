Гололедицу и снег прогнозируют в Алтайском крае во время Крещения

Синоптики не прогнозируют крещенские морозы на территории Алтайского края. В регионе ожидаются снег, туман и гололедица.

По словам начальника отдела по гидрометеорологическому обеспечению регионального гидрометцентра Людмилы Сырых, в последние 10 лет в Алтайском крае не всегда наблюдаются крещенские морозы с температурой около –30 градусов. В 2022 году в регионе установился антициклон, при котором не наблюдается захолаживание. Об этом сообщает altapress.ru.

Согласно прогнозам, ночью 18 января в Алтайском крае ожидается –8…–13 градусов, на западе до –19 градусов. Осадки, изморозь и туман возможны на юге и востоке региона. В дневные час ожидается –4…–9 градусов, ветер усилится до 14 м/с.

Ночью 19 января температура опустится до –17…–22 градусов, выпадет небольшой снег. В дневные часы осадки не ожидаются, вероятен туман. 20 января ночью ожидается до –25 градусов, днем –10…–15 градусов.