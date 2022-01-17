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Пользователи «Города» накопили 600 млн бонусов за год

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Москвичи, зарегистрированные в мобильном приложении «Город», накопили за год 600 млн бонусов. При этом бонусы пользователи смогли обменять на горный велосипед, технику и другие товары партнеров.

Активные пользователи приложения «Город» могут экономить до 3 тыс. рублей в месяц. По данным аналитиков, экономить можно пополняя карту «Тройка», получая кешбэк с покупок продуктов разных категорий и совершая трансакции у партнеров мобильного приложения.

Около 90 млн бонусов москвичи потратили для оплаты проезда в метро и использование услуг такси и каршеринга. Второй по популярности стала категория «продукты и доставка еды», на нее москвичи потратили около 60 млн бонусов.

Чуть менее востребованными категориями для списания бонусов стали покупки цветов, товаров из аптек и одежды.

В «Городе» также есть виртуальные монеты-жетоны, которые пользователь может получать, проходя опросы или квесты внутри приложения. За год участники мобильного приложения накопили 322 млн жетонов.

Бонусами можно оплатить мобильную связь, обменять на бесплатные поездки в городском транспорте или на другие предложения партнеров «Города». В прошедшем году москвичи, зарегистрированные в приложении «Город», чаще всего пользовались выгодными предложениям от языковых школ и московских частных клиник. Что касается самых крупных покупок за всё время, то пользователи смогли оплатить бонусами горный велосипед, умные часы, приобрести сертификат номиналом 10 000 рублей на покупку ювелирных изделий и сертификат такого же номинала на покупку продуктов.

«В «Городе» существуют разные сценарии использования бонусов. Самым популярным, конечно же, является пополнение «Тройки», при этом пользователи также могут оплачивать услуги партнеров. В целом наш пользователь получает гарантированный бесплатный проезд по «Тройке», просто пользуюсь нашим мобильным приложением», — отметил руководитель «Города» Никита Нечаев.

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