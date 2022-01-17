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Вильфанд посоветовал россиянам не ждать прихода весны в начале марта

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Россиянам не следует ждать прихода весны в начале марта, поскольку устойчивый переход температуры через ноль градусов ожидается в конце месяца. Об этом рассказал в понедельник, 17 января, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Ждать весны 1 марта точно не стоит, но если говорить более конкретно, апеллируя климатическими данными, то весна наступает, если речь идет об устойчивом переходе температуры через ноль градусов, это начало третьей декады марта», — отметил специалист на пресс-конференции.

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В то же время Вильфанд обратил внимание на то, что снежный покров обычно сходит в Москве ближе к середине апреля. По его словам, март является зимним месяцем, именно поэтому питать «радужных надежд» не стоит.

Ранее, 14 января, главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова рассказала «Известиям», что Московский регион окажется в зоне холодного атмосферного фронта на неделе с 17 января. Кроме того, ожидается большое количество снега.

По словам ведущего сотрудника центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, на Крещение, 19 января, в Москве ударят морозы, но не экстремальные — ночью до минус 12. Он также рассказал, что на неделе с 17 января в столице выпадет до 20–25 мм осадков, что составляет около половины всей январской нормы.

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