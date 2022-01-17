Крещенскую купель установили на центральном пляже Липецка

На центральном пляже Липецка оборудовали прорубь размером 2,5 м на 4 м и установили купель. Это необходимо для безопасности жителей, которые захотят окунуться во время обряда на Крещение.

В ночь на 19 января в Липецке будут открыты два официальных места для купания: на центральном пляже и на пруду 3-го участка ЛТЗ. На пруду купель оборудуют завтра, 18 января. Воду освятят также завтра, в 22:00.

Рядом с местами для купаний будет организована парковка, установлена обогреваемая палатка, в которой можно переодеться и обогреться, а также выпить горячего чаю. У купелей будут дежурить не только спасатели, но и волонтеры, которые будут следить, в частности, за соблюдением социальной дистанции.

На тех, кто будет окунаться в необорудованных местах, составят административные протоколы, пишет GOROD48 со ссылкой на руководство аварийного отряда управления ГО и ЧС Липецка.

Ранее врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов рассказал «Известиям» о противопоказаниях для купания в проруби. Как подчеркнул специалист, необходимо иметь полностью здоровое сердце, а также опыт в закалке.