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В Калининградской области отменили крещенские купания

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Власти Калининградской области решили не проводить крещенские купания в связи со сложной эпидемиологической обстановкой в регионе. Об этом в понедельник, 17 января, сообщили «Известиям» в пресс-службе правительства региона.

Как подготовиться к крещенскому купанию
На что важно обратить внимание при подготовке к окунанию в прорубь и как убедиться, что это безопасно

«В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией епархия Калининградской области отказалась от проведения крещенских купаний, как и в прошлом году. Все мероприятия, богослужения пройдут с соблюдением всех мер безопасности», — рассказали в пресс-службе.

Петропавловская и Камчатская епархия в тот же день на своем портале сообщила, что на Камчатке в этом году не будет рождественских купелей на крещение из-за сложной эпидемиологической обстановки.

Правительство Бурятии сообщило 17 января, что крещенские купания также отменяются в связи с неблагоприятной ситуацией с распространением коронавируса.

В Тюмени крещенские купания 19 января впервые организуют по новым правилам. У купелей будут действовать ограничения, введенные из-за COVID-19. Так, организаторы и волонтеры будут контролировать соблюдение обязательной социальной дистанции. Это объясняется также и тем, что мероприятие пройдет на льду водоема. В целях безопасности на застывшей глади смогут находиться не более 50 человек, чтобы избежать чрезмерной нагрузки на лед.

Ранее, 15 января, глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион призвал верующих с «максимальной осторожностью» подходить к традиционным крещенским купаниям в этом году.

Он отметил, что любые массовые мероприятия нежелательны из-за сложной эпидобстановки.

Русская православная церковь отмечает Крещение Господне 19 января. В ночь на Крещение многие верующие, по традиции, окунаются в прорубь.

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