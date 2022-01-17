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Женщина с двумя детьми пострадала во время пожара в Липецкой области

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В Липецке в областной детской больнице находятся 33-летняя женщина и двое ее детей, двух- и трехлетние мальчик и девочка. Они получили серьезные повреждения во время пожара.

Как рассказал Lipetskmedia главный врач клиники Сергей Голобурдин, дети находятся в тяжелом состоянии в реанимации. В ближайшее время врачи проведут консультацию со специалистами из федерального ожогового центра, на которой будет решаться вопрос о переводе их на лечение в специализированную клинику в Нижнем Новгороде. Однако для этого необходимо стабилизировать их состояние.

Возгорание в жилом доме в деревне Грачевка Усманского района произошло 16 января. В помещении в момент пожара была женщина с двумя детьми. По факту случившегося СКР начал проверку.

17 января сообщалось о крупном пожаре в селе Эчкаюн Новомалыклинского района Ульяновской области. Сгорел частный жилой дом, который отапливался печью. Погибли два человека.

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