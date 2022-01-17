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Россияне назвали наиболее желанные направления для командировок

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Специалисты OZON TRAVEL выяснили, в какие города по служебным делам ездят россияне и в какие бы с удовольствием отправились. Результаты исследования поступили в распоряжение «Известий» 17 января.

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Примерно каждый 10-й респондент хотел бы отправится в командировку в Крым, на Байкал или Алтай, еще 7% мечтают поехать в Сочи или Карелию. Каждый пятый россиянин предпочел бы поездку в Новую Зеландию. Бесспорным лидером опроса стала Антарктида, туда с удовольствием отправилось бы 64% опрошенных.

Лидерами по количеству рабочих поездок стали жители Новосибирска: 22% горожан путешествуют по работе чаще чем раз в месяц. На втором месте по этому показателю жители Казани (20%), затем следуют екатеринбуржцы (19%), челябинцы (17%), волгоградцы и пермяки (по 14%).

Чаще всего сотрудников отправляют в командировки в Москву и Санкт-Петербург (27%). За ними следует Казань (21%) и Екатеринбург (18%). Чуть реже опрошенные ездят в Новосибирск и Нижний Новгород (16%), а также в Челябинск (13%).

Россияне также рассказали, как воспринимают командировки. Для 23% опрошенных это стресс. При этом для большинства (51%) — возможность посмотреть новые города и интересные места, совместив приятное с полезным. Треть опрошенных (34%) отмечают, что удовольствием взяли с собой своих близких, чтобы провести вместе свободное время.

В опросе участвовало более 1,5 тыс. человек.

Ранее, 11 января, сообщалось, что 73% россиян в 2022 году мечтают отправится в путешествие внутри страны. Среди опрошенных 41% хотят увидеться с друзьями и родственниками, 14% планируют поездку по работе и 4% уезжают на обучение.

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