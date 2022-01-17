Песков: из перечня поручений Путина уберут пункты касательно закона о QR-кодах

Из списка поручений российского лидера Владимира Путина будут аннулированы некоторые пункты, касающиеся законопроекта о QR-кодах. Об этом 17 января заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Как отметил представитель Кремля, решение принято из-за того, что в стране повышается уровень заболеваемости COVID-19.

«Это было, в свою очередь, спровоцировано новой волной, которая сейчас активно начинается — волной «Омикрона», новыми характеристиками этого штамма, новой динамикой распространения болезни и новым режимом протекания этой болезни у большинства инфицированных», — рассказал Песков.

По его словам, перечень поручений был выпущен по итогам пленарного съезда РСПП в конце минувшей недели. Первые два пункта в документе касались законопроекта о QR-кодах.

14 января стало известно, что правительство РФ приняло решение отложить на неопределенный срок рассмотрение во втором чтении законопроекта о QR-кодах. По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, документ готовился как мера реагирования на распространение «Дельта»-штамма.

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