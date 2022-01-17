Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Спорт
Джокович не вышел к встречающим его болельщикам в Белграде
Мир
НАТО опубликовало стратегию по политике альянса в космосе
Мир
Порошенко заснул на заседании суда по делу в отношении него
Мир
На Украине указали на развал собственного флота
Мир
The Week заявила о разоблачении Путиным блефа США и НАТО по Украине
Мир
Политолог назвал возвращение Порошенко на Украину частью предвыборной кампании
Культура
В сериале по «Гарри Поттеру» сыграют небинарные актеры
Мир
Лавров указал на обязанность Украины выполнять Минские договоренности
Стиль
Самый крупный черный бриллиант продадут на аукционе
Общество
В Крыму запретят массовые мероприятия из-за выявления «Омикрон»-штамма
Сюжет:

Песков: из перечня поручений Путина уберут пункты касательно закона о QR-кодах

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Из списка поручений российского лидера Владимира Путина будут аннулированы некоторые пункты, касающиеся законопроекта о QR-кодах. Об этом 17 января заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Агент национальной опасности: как рост заболеваемости связан с «Омикроном»
Почему число инфицированных коронавирусом в России увеличилось вдвое за десять дней

Как отметил представитель Кремля, решение принято из-за того, что в стране повышается уровень заболеваемости COVID-19.

«Это было, в свою очередь, спровоцировано новой волной, которая сейчас активно начинается — волной «Омикрона», новыми характеристиками этого штамма, новой динамикой распространения болезни и новым режимом протекания этой болезни у большинства инфицированных», — рассказал Песков.

По его словам, перечень поручений был выпущен по итогам пленарного съезда РСПП в конце минувшей недели. Первые два пункта в документе касались законопроекта о QR-кодах.

14 января стало известно, что правительство РФ приняло решение отложить на неопределенный срок рассмотрение во втором чтении законопроекта о QR-кодах. По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, документ готовился как мера реагирования на распространение «Дельта»-штамма.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н» и вакцина для подростков «Спутник M».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022