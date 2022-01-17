В эфир вышел новый телепроект «На лыжи с Еленой Вяльбе!»

Телеканал «Матч ТВ» показал первый выпуск нового телепроекта «На лыжи с Еленой Вяльбе!». Проект создан при поддержке компании En+ Group.

Телепроект направлен на популяризацию и развитие лыжного спорта. Ведущая передачи — легендарная российская лыжница, многократная олимпийская чемпионка Елена Вяльбе. Она рассказывает зрителям о последних новостях из мира лыжных гонок, развитии лыжного спорта в России, тренировках будущих рекордсменов.

В первом выпуске программы, вышедшей в эфир 14 января, речь, в частности, шла о первой в истории победительнице из России «Тур де Ски» Наталье Непряевой, а также о составе отечественной сборной на Олимпийские игры-2022. Вяльбе затруднилась дать прогноз по количеству медалей, на которое может рассчитывать команда, подчеркнув, что Олимпиада является самым непредсказуемым соревнованием.

«Но команда сильная. Команда, умеющая и показывающая хорошие результаты. Я уверена, что у нас будут медали. (…) Сейчас сложная ситуация (…) с ковидом, самое главное сейчас всех сохранить в полном здравии до Олимпийских игр», — отметила она.

Кроме того, обсуждался и проект «На лыжи!», запущенный еще в 2016 году En+ Group. Вяльбе отметила, что его инициатором был основатель En+ Олег Дерипаска.

«Мы достаточно быстро объединили все усилия, и этот проект сразу же начал очень активно работать у нас в Сибири. Я приезжаю практически на все финалы, не была только на одном. Уже многих ребят знаю не понаслышке, это для меня все-таки более важное. Но для наших регионов такие социальные проекты все-таки более важны, чем, может быть, даже мое желание увидеть будущих чемпионов в сборной команде», — заключила она.

En+ Group активно поддерживает развитие лыжного спорта в России. В числе прочего компания является партнером национальной сборной по лыжным гонкам в сезоне-2021/22.

В начале августа En+ Group объявила о начале реконструкции лыжного комплекса на территории Дивногорского техникума лесных технологий в Красноярском крае в рамках проекта «На лыжи!», а в настоящее время уже ведет строительство лыжной базы в Нижнеудинске (Иркутская область). Ранее компания построила лыжную базу в Тулуне, провела реконструкцию лыжно-биатлонного комплекса в Ангарске.