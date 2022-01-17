Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
В Великобритании выявили за сутки почти 85 тыс. случаев коронавируса
Общество
В Севастополе отмечен рост заболеваемости COVID-19
Общество
ГД может расширить применение пожизненного срока за преступления педофилов
Общество
Недавно привившимся от коронавируса рекомендовали не купаться в Крещение
Политика
Правительство внесло в Госдуму поправки об индексации пенсий
Мир
Порошенко объявили в розыск на Украине
Экономика
Politico узнало о подготовке Европой удара по «Газпрому»
Интернет
Сбой произошел в работе Telegram
Мир
В бундестаге рассказали о намерении Бербок обсудить в Москве нормандский формат
Мир
Украинские туристы подрались с работниками отеля в Карпатах из-за омлета

В эфир вышел новый телепроект «На лыжи с Еленой Вяльбе!»

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Телеканал «Матч ТВ» показал первый выпуск нового телепроекта «На лыжи с Еленой Вяльбе!». Проект создан при поддержке компании En+ Group.

Телепроект направлен на популяризацию и развитие лыжного спорта. Ведущая передачи — легендарная российская лыжница, многократная олимпийская чемпионка Елена Вяльбе. Она рассказывает зрителям о последних новостях из мира лыжных гонок, развитии лыжного спорта в России, тренировках будущих рекордсменов.

Зима дошла — на лыжах: за кого болеть на праздниках
Многодневка «Тур де Ски», матчи КХЛ и баскетбольной Евролиги, теннисный Кубок ATP и этап КМ по биатлону

В первом выпуске программы, вышедшей в эфир 14 января, речь, в частности, шла о первой в истории победительнице из России «Тур де Ски» Наталье Непряевой, а также о составе отечественной сборной на Олимпийские игры-2022. Вяльбе затруднилась дать прогноз по количеству медалей, на которое может рассчитывать команда, подчеркнув, что Олимпиада является самым непредсказуемым соревнованием.

«Но команда сильная. Команда, умеющая и показывающая хорошие результаты. Я уверена, что у нас будут медали. (…) Сейчас сложная ситуация (…) с ковидом, самое главное сейчас всех сохранить в полном здравии до Олимпийских игр», — отметила она.

Кроме того, обсуждался и проект «На лыжи!», запущенный еще в 2016 году En+ Group. Вяльбе отметила, что его инициатором был основатель En+ Олег Дерипаска.

«Мы достаточно быстро объединили все усилия, и этот проект сразу же начал очень активно работать у нас в Сибири. Я приезжаю практически на все финалы, не была только на одном. Уже многих ребят знаю не понаслышке, это для меня все-таки более важное. Но для наших регионов такие социальные проекты все-таки более важны, чем, может быть, даже мое желание увидеть будущих чемпионов в сборной команде», — заключила она.

En+ Group активно поддерживает развитие лыжного спорта в России. В числе прочего компания является партнером национальной сборной по лыжным гонкам в сезоне-2021/22.

В начале августа En+ Group объявила о начале реконструкции лыжного комплекса на территории Дивногорского техникума лесных технологий в Красноярском крае в рамках проекта «На лыжи!», а в настоящее время уже ведет строительство лыжной базы в Нижнеудинске (Иркутская область). Ранее компания построила лыжную базу в Тулуне, провела реконструкцию лыжно-биатлонного комплекса в Ангарске.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022