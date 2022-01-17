Аналитик объяснил ситуацию с сертификацией «Северного потока – 2»

Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин прокомментировал в понедельник, 17 января, заявление министра иностранных дел Германии Анналены Бербок, которая объяснила приостановку сертификации проекта «Северный поток – 2» тем, что в настоящее время он не полностью соответствует европейским правовым нормам.

По словам эксперта, Бербок не сообщила никакой новой информации, потому что сертификация была приостановлена осенью прошлого года.

Пикин уточнил, что был запрошен «дополнительный объем документов у компании — оператора этого газопровода в части вновь образованной немецкой дочерней структуры».

Он отметил, что процесс сертификации возобновится, как только документы поступят регулятору.

«Это займет еще до двух месяцев у немецкого регулятора, дальше пойдет к европейскому регулятору — там это займет от двух до четырех месяцев еще», — добавил специалист в беседе с RT.

Также он высказал мнение, что никто не будет ускорять этот процесс. «Европейцев цены на газ, видимо, не пугают. Поэтому всё идет в рамках бюрократической процедуры», — заключил он.

Ранее в понедельник Анналена Бербок объяснила приостановку сертификации проекта «Северный поток – 2» тем, что в настоящее время он не полностью соответствует европейским правовым нормам, сообщает телеканал «Звезда».

По ее словам, правительство ФРГ в коалиционном соглашении заявило, что проекты в сфере энергетической политики должны соответствовать германскому и европейскому праву. По ее словам, это касается в том числе «Северного потока – 2».

В этот же день в МИД РФ заявили, что запуск СП-2 в эксплуатацию станет существенным вкладом в обеспечение энергетической безопасности всего Европейского союза (ЕС). В ведомстве также обратили внимание на то, что процедура сертификации газопровода должна проводиться в строгом соответствии с действующими нормами, Россия намерена их неукоснительно соблюдать. При этом в МИД РФ заключили, что процедура сертификации СП-2 не должна искусственно затягиваться и политизироваться.

Директор ассоциации компаний газовой промышленности Германии Zukunft Gas Тим Келер 16 января посчитал, что запуск газопровода «Северный поток – 2» произойдет в течение 2022 года. По его словам, после запуска начнется стабилизация цен на газ.

28 декабря Бербок заявила, что «Северный поток – 2» играет геостратегическую роль. В то же время она подчеркнула, что для нее СП-2 больше, чем просто частный экономический проект.

Постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов в тот же день указал на то, что вопрос о сроках сертификации СП-2 является политическим, а не техническим. Он также отметил, что прогноз на этот счет делать сложно, при этом у ЕС нет четко выраженной позиции по судьбе проекта. В конечном итоге, указал Чижов, пострадает европейский потребитель, которому придется платить больше за российский газ и ждать дальнейшего развития событий.

В ноябре регулятор Германии приостановил сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого оператора СП-2. Продолжить процедуру можно тогда, когда в ФРГ создадут дочернюю компанию для германской части трубопровода. Тогда в компании пообещали учредить такую «дочку» в Германии, чтобы обеспечить соответствие правилам и нормативным требованиям. После чего, 16 декабря, Германия отложила принятие решения по сертификации газопровода «Северный поток – 2» как минимум до середины 2022 года.

Строительство газопровода «Северный поток – 2» завершилось 10 сентября 2021 года. Он построен от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина.