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Год российско-корейских культурных обменов завершится концертом

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«Год взаимных культурных обменов» между Россией и Южной Кореей, объявленный в 2020/21 году, завершится концертом «Будущее, созданное культурой». Эфир пройдет в пятницу, 21 января в 15:30 на телеканале «ТВЦ». Также трансляция будет проходить 22 января на корейском спутниковом канале Arirang tv.

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Концерт будет разделен на два блока. Первая часть получила название «Взаимосвязь культур — Russian Music Signature». В ее основу легли выступления, символизирующие музыкальный обмен между двумя странами с помощью интерпретации оригинальной русской музыки на корейский лад. Так, оркестр Кёнги Шинави под управлением и аранжировкой художественного руководителя Вон Иля в числе прочего переосмыслят «Калинку», «Журавли», «Лебединое озеро». Кроме того, авангардная рок-группа Jambinai представит свою версию песни Виктора Цоя «Кукушка».

Тема второй части концерта — HIP KOREA. Хоровая группа HARMONIZE исполнит популярные русские и корейские песни, среди которых «Миллион алых роз», «Золотое кольцо», «Холло Ариранг». Кроме того, на сцену выйдут ведущая корейская рок-группа YB Band и бойз-бенд ONEUS. Также зрители увидят совместное выступление актеров корейского мюзикла «Танцуй, если любишь» и группы российских студентов, проживающих в Корее.

В завершение весь состав артистов исполнит песню «Прекрасная моя страна».

«Год взаимных культурных обменов» был объявлен в честь 30-летия установления дипломатических отношений между Российской Федерацией и Республикой Корея. Год проходил под официальным лозунгом «Будущее, создаваемое совместными усилиями на основе дружбы и доверия», в рамках которого состоялись различные проекты в сфере культуры и искусства в крупных городах России и Кореи.

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