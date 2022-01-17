Новогоднюю ель начали демонтировать в Ижевске

На Центральной площади Ижевска стартовал демонтаж новогодней ели. Об этом пресс-служба городской администрации сообщает в понедельник, 17 января.

По данным властей, работы займут около двух недель. Затем новогоднее дерево будет храниться в разобранном виде на территории горсовета на улице Марата.

Отмечается, что демонтаж касается только ели, а не ледового городка. Его ориентировочно разберут в конце февраля, итоговая дата будет зависеть от погоды, пишет ИА «Сусанин».

Новогоднее дерево простояло на Центральной площади города ровно месяц. Праздничную иллюминацию на нем включили 17 декабря 2021-го.