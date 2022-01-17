Суд лишил прав родителей жившей в медцентре с рождения девочки

Пресненский суд Москвы лишил родительских прав мать и отца девочки, более пяти лет с рождения жившей в медицинском перинатальном центре «Мать и дитя». Об этом сообщили 17 января в пресс-службе инстанции.

Биологических родителей девочки ограничили в правах еще в феврале 2020 года. Кроме того, суд постановил взыскать с каждого из них алименты на содержание ребенка в размере 1/4 от ежемесячного заработка или другого дохода. Вскоре девочку забрали из больницы — ее устроили в новую замещающую семью. В связи с этим органы опеки и обратились с иском о лишении родительных прав.

«Родителей девочки лишили прав», — указали в суде.

В 2019 году стало известно о пятилетней малышке, которая с 2014 года жила в столичной клинике, потому что мама считала дочь неизлечимо больной. Тогда представители медцентра обратились в правоохранительные органы и сообщили о ситуации. В марте по результатам обследования девочку выписали, однако родители не захотели ее забирать.

На протяжении всего этого времени мать оплачивала ребенку проживание в отдельной палате и услуги нянь. Кроме того, в этот период у супругов шел бракоразводный процесс и они практически не навещали дочку.

Отказ забирать ребенка из перинатального центра органы опеки рассмотрели как уклонение родителей от своих прямых обязанностей.

В феврале Пресненский суд Москвы постановил ограничить в правах родителей девочки. Сообщалось, что ребенка передадут органам опеки. 31 марта Мосгорсуд признал законным решение об ограничении прав.