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Суд лишил прав родителей жившей в медцентре с рождения девочки

Московский суд лишил прав родителей девочки, жившей с рождения в медцентре
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Пресненский суд Москвы лишил родительских прав мать и отца девочки, более пяти лет с рождения жившей в медицинском перинатальном центре «Мать и дитя». Об этом сообщили 17 января в пресс-службе инстанции.

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Биологических родителей девочки ограничили в правах еще в феврале 2020 года. Кроме того, суд постановил взыскать с каждого из них алименты на содержание ребенка в размере 1/4 от ежемесячного заработка или другого дохода. Вскоре девочку забрали из больницы — ее устроили в новую замещающую семью. В связи с этим органы опеки и обратились с иском о лишении родительных прав.

«Родителей девочки лишили прав», — указали в суде.

В 2019 году стало известно о пятилетней малышке, которая с 2014 года жила в столичной клинике, потому что мама считала дочь неизлечимо больной. Тогда представители медцентра обратились в правоохранительные органы и сообщили о ситуации. В марте по результатам обследования девочку выписали, однако родители не захотели ее забирать.

На протяжении всего этого времени мать оплачивала ребенку проживание в отдельной палате и услуги нянь. Кроме того, в этот период у супругов шел бракоразводный процесс и они практически не навещали дочку.

Отказ забирать ребенка из перинатального центра органы опеки рассмотрели как уклонение родителей от своих прямых обязанностей.

В феврале Пресненский суд Москвы постановил ограничить в правах родителей девочки. Сообщалось, что ребенка передадут органам опеки. 31 марта Мосгорсуд признал законным решение об ограничении прав.

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