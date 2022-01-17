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Джокович не вышел к встречающим его болельщикам в Белграде

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Сербский теннисист Новак Джокович вернулся в Сербию через Дубай после депортации из Австралии, спортсмен не вышел к сотням болельщиков в аэропорту Белграда. Об этом 17 января сообщил сербский портал Blic.

Новак приземлился в Белграде около 12:16 по местному времени (14:16 мск). В аэропорту его ожидали сотни фанатов и представители СМИ. Однако Джокович вышел, минуя болельщиков и журналистов.

Первая ракетка мира вернулся в Белград после 11 дней изнурительных попыток остаться в Австралии. Джокович получил отказ во въезде для участия в Australian Open из-за отсутствия прививки от коронавируса и указания неверных данных во въездной анкете, он оспорил это решение в суде, но затем власти Австралии снова приостановили действие его визы и постановили выдворить его из страны.

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Спортсмен получил медотвод с гарантиями от властей штата Виктория и Федерации тенниса Австралии. Однако федеральные власти не сочли это достаточным.

16 января Федеральный суд Австралии принял решение о депортации теннисиста. Виза спортсмена была аннулирована, поскольку власти не убедили причины медицинского отвода спортсмена от прививки против коронавируса, которая обязательна для всех участников турнира.

Теннисист заявил, что он крайне разочарован произошедшим. Он добавил, что ему нужно время, чтобы более детально высказаться о ситуации.

Его адвокат Якша Пекович заявил в интервью «Известиям», что считает решение о депортации спортсмена продиктованным политикой. Защитник первой ракетки мира подчеркнул, что медотвод, который получил Джокович, австралийские власти применили для получения политических баллов.

Как напоминает «Спорт-Экспресс», для поездки в Австралию всем иностранцам необходима прививка вакциной из утвержденного списка (Pfizer, AstraZeneca, Moderna, Janssen, Sinovac, Sinopharm China и Bharat Biotech) или подтвержденное медицинское исключение (даже болезнь в последние полгода не является его гарантией).

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