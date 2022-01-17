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В бундестаге ответили на заявление посла Украины о поставках оружия

Депутат бундестага Нольте ответил на заявление посла Украины касательно поставок оружия
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Депутат бундестага от «Альтернативы для Германии» Ян Нольте в понедельник, 17 января, в беседе с «Известиями» раскритиковал слова посла Украины в ФРГ Андрея Мельника о нежелании Берлина поставлять оружие Киеву.

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По его словам, есть много веских причин, объясняющих, почему не стоит поставлять оружие на Украину, причем прошлое — одна из них.

«Тому, кто позволяет таким подразделениям, как полк «Азов», воевать за себя, кто придерживается традиций «войск СС» и требует оружие от Германии, возможно, следует еще раз взглянуть на учебники истории. Ввиду прошлого посол Украины регулярно предъявляет Германии требования. Хорошая новость: Украина может многого добиться и без Германии. Например, они могут запретить регулярные марши СС в своей столице и распустить ассоциации, придерживающиеся традиций национал-социализма», — указал Нольте.

Накануне Мельник заявил, что украинские жители разочарованы нежеланием Берлина поставлять оружие в страну. Он отметил, что Украина понимает, что в коалиционном договоре нового правительства предусмотрены ограничения на поставки оружия в зоны кризиса, но, по его словам, сейчас мир стоит перед большой опасностью масштабной войны посреди Европы.

10 января Мельник призвал Берлин согласиться на продажу Киеву оружия, в противном случае он пригрозил последствиями для отношений между Германией и Украиной. По его словам, Германия несет за Украину такую же историческую ответственность, как и за Израиль.

В конце декабря глава МИД ФРГ Анналена Бербок выступила против поставок вооружения Украине в связи с возможной военной эскалацией. Она подчеркнула, что дальнейшая эскалация не принесет стране дополнительной безопасности.

12 декабря министр обороны Украины Алексей Резников обвинил правительство бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель в блокировании возможности приобретения Киевом оружия через НАТО. Тогда он заявил, что Берлин в ноябре наложил вето на закупку Украиной противоснайперских систем и винтовок для поражения беспилотников.

В этот же день Мельник выразил мнение, что Киеву не стоит ждать от Берлина поставок оружия при канцлере ФРГ Олафе Шольце. По его словам, предыдущее руководство ФРГ объясняло свой отказ в предоставлении вооружений риском развития военной эскалации конфликта в Донбассе. Такую же «нелогичную» позицию, уверен дипломат, Германия сохранит и при новом канцлере.

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