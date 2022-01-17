Политолог назвал возвращение Порошенко на Украину частью предвыборной кампании

Возвращение бывшего президента Украины Петра Порошенко в Киев является частью его предвыборной кампании. По результатам опросов, он с небольшим преимуществом, но победил бы на выборах действующего главу государства Владимира Зеленского, если бы они проходили прямо сейчас. Поэтому именно Порошенко может стать следующим президентом Украины. Такое мнение высказал в понедельник, 17 января, политолог Сергей Марков.

«На прошлых выборах Зеленский оглушительно победил Порошенко за счет того, что обещал мир с Россией, на Донбассе, прекращение борьбы с русским языком. Но он соврал. Война продолжается, а Зеленский теперь воспринимается как человек слабый, как обманщик. Прими в президентской гонке участие человек, который действительно выступал бы за мир, то, без сомнения, он бы победил, но Штаты не допустят такого кандидата до выборов», — сказал Марков в разговоре с Lenta.Ru.

По его словам, у граждан Украины остается только такой выбор: фальшивый политик мира Зеленский и политик войны Порошенко. И, скорее всего, победит последний, считает политолог.

Также Марков назвал возвращение Порошенко на Украину даже под угрозой ареста хорошо продуманным шоу, организованным политтехнологами бывшего и действующего президентов под покровительством США. Потому речи о реальном уголовном преследовании бывшего главы государства не может идти.

«Украина — оккупированная страна, там имеет место откровенный диктат в лице внешнего центра управления, построенного спецслужбами США, Великобритании и Канады. И они запрещают Зеленскому посадить Порошенко, несмотря на то что этого требует большинство граждан Украины, желающих призвать его к ответу за воровство и войну. Но война здесь — приказ американцев, а воровство — такая форма зарплаты Порошенко», — сказал он.

Марков высказал уверенность, что даже несмотря на то, что большинство украинцев относится негативно к экс-президенту, у него всё равно есть большие шансы победить на выборах. Украинцы знают, что он коррупционер, при этом о Зеленском они думают то же самое.

Он добавил, что действующий украинский лидер немного выигрывает у Порошенко в том, что он более склонен к миру, хотя так и не выполнил этого обещания.

«Плюс же Порошенко в том, что он более профессиональный политик, серьезный и жесткий человек. А вообще настоящие опросы показывают, что, проходи выборы сейчас, Порошенко с ничтожным преимуществом, но победил бы Зеленского. Что стало бы идеальным вариантом для американцев», — заключил Марков.

Ранее в этот же день Порошенко прилетел в Киев из Варшавы, в аэропорту его встретили сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) Украины. Представители ГБР не дали политику пройти паспортный контроль и забрали документ, удостоверяющий личность, который позднее вернули.

Как сообщил корреспондент «Известий», экс-президенту вручили повестку. Позднее Порошенко вышел в зал ожидания аэропорта и произнес речь о том, что его пытались не пустить на Украину. Он назвал это борьбой действующей власти с оппозицией.

Из аэропорта Порошенко прибыл на заседание Печерского суда Киева, где ему избирают меру пресечения по делу о госизмене. Во время перерыва он вышел к сторонникам и рассказал, что суд принял решение назначить ему бесплатного адвоката, лишив его защитников Илью Новикова и Игоря Голованя обязанностей. Судья огласил перерыв, за который сторона Порошенко будет пытаться ознакомиться с девятью томами дела за час-полтора.

12 января Печерский районный суд Киева разрешил задержать Порошенко для принудительной доставки на заседание суда по избранию ему меры пресечения.

6 января сообщалось, что суд в Киеве наложил арест на все имущество Порошенко. Аресту подлежат квартиры политика в Виннице и Киеве, усадьба в Козине, земельные участки, акции экс-президента в ряде частных компаний.

Бывший украинский лидер проходит по делу о возможной причастности к государственной измене, о чем заявило 20 декабря ГБР Украины. Однако в процессе вручения повестки Порошенко проигнорировал силовиков и уехал. Затем он покинул страну и направился в Польшу. Сам политик пообещал вернуться на Украину в начале 2022 года и дать «ответы на все вопросы — и относительно государственной измены, и относительно финансирования терроризма», передает НСН.