Возбуждено дело по факту ДТП с тремя погибшими под Воронежем

В Воронежской области возбудили уголовное дело по факту ДТП, жертвами которого стали три человека. Об этом в понедельник, 17 января, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Уголовное дело возбуждено по статье о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц, пишет RT.

В полиции отметили, что назначены необходимые экспертизы. Устанавливаются и допрашиваются очевидцы случившегося.

ДТП произошло 16 января в Новоусманском районе на 530-м км дороги М4 «Дон». Установлено, что водитель автомобиля марки BMW, двигаясь по направлению к Москве, столкнулся с автомобилем MAN, производившим маневр разворота, пишет НСН.

В результате водитель BMW, а также двое его пассажиров (мужчина и женщина) скончались, кроме того, пострадала пятилетняя девочка. Ребенка госпитализировали с травмами различной степени тяжести.