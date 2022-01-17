Автор нового шоу РЕН ТВ «Наука и техника» рассказала об идее создания проекта

Совсем скоро телезрители РЕН ТВ смогут узнать об инновациях со всего света и о мире будущего в новой программе «Наука и техника». Об особенностях проекта телеканала рассказала 17 января его автор Екатерина Авалиани.

«У нас получилась смесь различных жанров в телевизионной программе, и мы этой программой действительно очень гордимся. Она получилась не просто интересной, не просто для различных аудиторий, она действительно захватывает. Это стиль блокбастера РЕН ТВ, очень яркий блокбастер», — рассказала Авалиани.

По словам автора проекта, это не простая документальная программа. Она наполнена обилием спецэффектов и шоу. «Науку и технику» снимали в разных странах, а заинтересованные в проекте иностранные компании оказывали непосредственную помощь в его реализации. Поэтому пандемия не стала проблемой для запуска шоу.

«Во Франции, Германии, Турции и США нас поддержали и всячески помогали со съемками. Очень много они снимали сами для нас. Чтобы показать, над чем сейчас работает та же Силиконовая долина, какие летательные аппараты разрабатываются под Парижем, Берлином. Нас очень выручили наши китайские коллеги, которые специально для нас запускали свои поезда на магнитных подушках. Эту программу снимали не только российские коллеги — эту программу мы снимали всем миром», — отметила Авалиани.

По ее словам, проект ценен тем, что способен разрушить убеждения, что «что-то фантастическое будет еще не скоро». Авалиани уверяет, что «будущее» наступило уже сегодня.

«Мы начнем этим пользоваться лет через пять. Это будет таким же обычным, как мобильные телефоны, умные пылесосы лет через 10. Это будет абсолютно в каждом доме лет через 20. Но это есть уже сейчас. Увидеть это, прочувствовать, показать детям, чтобы они могли понимать, что будет, когда они вырастут: какими будут инженеры, что нужно будет конструировать, что нужно будет человечеству. В этом основная ценность, и мы безумно рады, что представляем эту программу на РЕН ТВ», — подытожила Авалиани.

Ведущим познавательного шоу станет Михаил Борзенков. Программа будет выходить каждую субботу на РЕН ТВ. Премьера состоится 22 января ровно в 12:00.

Днем ранее режиссер-постановщик «Науки и техники» Роман Иовица также рассказал об особенностях нового проекта телеканала. По его словам, подобных программ было уже много на телевидении, но эта станет особенной. В ней по-простому и с нотками юмора будут объяснять важные и серьезные вещи.

1 января телеканал РЕН ТВ отметил свое 25-летие. Он начал вещание в этот день в 1997 году. На сегодняшний день это крупный федеральный канал, который освещает новости страны и мира, а также показывает развлекательный, информационный, спортивный и документальный контент. Программы и сотрудники телеканала неоднократно становились лауреатами национальной телевизионной премии «ТЭФИ» и других профессиональных наград.

Поздравительную телеграмму телеканалу направил президент России Владимир Путин. Глава государства обратил внимание на успехи РЕН ТВ и подчеркнул, что в его основе лежат «неустанный труд и твердая приверженность принципам журналистской этики дружного, сплоченного коллектива телеканала». С юбилеем телеканал поздравил и глава правительства Михаил Мишустин, а также министр внутренних дел России Владимир Колокольцев.