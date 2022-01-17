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Врач перечислил симптомы «Омикрон»-штамма коронавируса

Терапевт Ашихмин перечислил симптомы «Омикрон»-штамма коронавируса
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Врач-терапевт, советник генерального директора фонда Международного медицинского кластера Ярослав Ашихмин рассказал, по каким симптомам можно выявить штамм коронавируса «Омикрон».

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Врач разъяснил, что у этого штамма нет специфических симптомов, однако признаки заражения им всё же имеются.

Так, при «Омикроне» у человека могут пропадать вкусы, а также снижается острота обоняния.

«В большинстве случаев течение у «Омикрона» доброкачественное. Это легкая простуда, в первую очередь ощущение разбитости, слабости, озноба, повышения температуры. Могут наблюдаться симптомы со стороны желудочно-кишечного тракта, то есть диарея, мышечные боли, кашель, насморк реже», — сказал Ашихмин в беседе с Lenta.Ru в понедельник, 17 января.

Специалист отметил, что вакцинированные люди могут столкнуться с кратковременным повышением температуры и ознобом, который может длиться несколько часов или сутки. На следующий день человек может почувствовать, что выздоровел, однако будет оставаться заразным для других.

Ашихмин призвал всех вакцинироваться «Спутником V», а также пройти повторную вакцинацию, если с момента предыдущей прошло полгода.

Ранее в этот день британский терапевт Нина Аслам рассказала о неожиданном симптоме «Омикрона» — конъюнктивите. По словам специалиста, коронавирус может проникать в организм при помощи клеточных рецепторов, которые имеются в глазах. Они располагаются в клетках, которые выстилают сетчатку, белок глаза и веки. Аслам отметила, что при «Омикроне» конъюнктивит может быть даже при бессимптомном течении заболевания.

В этот же день в Госдуме исключили возможность введения полного локдауна из-за нового штамма.

14 января вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что уровень коллективного иммунитета в России составил 63,7%. По ее словам, почти 76,6 млн россиян прошли полный курс вакцинации от коронавируса. Ревакцинировались от COVID-19 10,8 млн граждан.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н» и вакцина для подростков «Спутник M».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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