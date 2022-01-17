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Глава Dacia назвал стоимость нового внедорожника Bigster

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Генеральный директор Dacia-Lada Дени Ле Вот 17 января в интервью Autocar озвучил стоимость нового внедорожника Dacia Bigster, который будет представлен в 2023 году.

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Так, согласно данным топ-менеджера, автомобиль, который по своим размерам будет больше модели Dacia Duster, планируется предлагать европейским покупателям за €40 тыс. (3,4 млн рублей по текущему курсу).

Длина Dacia Bigster составит 4600 мм. Кроссовер получит семиместный салон, где водитель и пассажиры будут размещены по схеме «2+3+2».

В линейку двигателей войдут бензиновые турбомоторы объемом 1,0 и 1,3 л, а также 1,5-литровый дизельный силовой агрегат. Кроме того, у кроссовера появится модификация с гибридной установкой E-Tech.

22 июня Dacia представила обновленный кроссовер Duster второго поколения для европейского рынка. В России модель продается под брендом Renault. Отмечалось, что автомобиль получил новые фары со встроенными в них Y-образными диодными дневными ходовыми огнями, а также специально разработанные для модели 16- и 17-дюймовые колесные диски, которые испытывали в аэродинамической трубе.

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