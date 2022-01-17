На фоне продолжающегося обострения вокруг Украины всё очевиднее становится, что на Западе очень отдаленно понимают, что не устраивает Россию в соседе и почему ее позиция становится всё жестче.

А между тем позиция РФ относительно Украины закономерна и логична. Многие на Западе могут удивиться, но, учитывая безопасность и национальные интересы России, ей нужна демократическая, правовая и стабильная Украина. И это не пропагандистский лозунг, а данность, которая будет пояснена ниже.

В геополитической плоскости Россия заинтересована в нейтральном соседе. Большую часть времени своего существования Украина оставалась нейтральным, внеблоковым государством. Изначально это было подчеркнуто в Декларации о государственном суверенитете страны 1990 года и после в различных формах присутствовало в конституции страны. В 2019 году по инициативе украинского президента в конституцию были внесены изменения, и теперь в основном законе государства указывается курс на европейскую и евроатлантическую интеграцию. Важно отметить, что эти изменения не были вынесены на референдум, так как до сих пор безоговорочного консенсуса в украинском обществе, особенно относительно интеграции в НАТО, нет и отношение населения в зависимости от региона проживания очень сильно отличается.

Наивно полагать, что сейчас можно реально рассматривать перспективу присоединения Украины к ОДКБ, но, как в последнее время не раз заявляли высшие чиновники РФ, присоединение Украины к НАТО — угроза национальной безопасности, что недопустимо для России.

Также важный аспект геополитической плоскости — формирование из Украины инструмента дестабилизации на евразийском пространстве. События в Белоруссии, Казахстане, Грузии и самой России демонстрируют, что зачастую на территории Украины готовятся группы людей для участия в попытках свержения легитимной власти. С ее территории ведется модерация групп в социальных сетях, направленных против официального руководства. Причем подобные действия осуществляются при прямой поддержке государственных институтов. Для региональной стабильности Украина как «донор» государственных переворотов представляет существенную проблему.

Конфликт в Донбассе и его урегулирование серьезно заботят Россию. И здесь очень большая проблема состоит в том, что восприятие Москвы базируется на безответственности представителей украинской власти относительно обязательств, которые были ими взяты.

Во внутриполитической плоскости Украины основной интерес Москвы заключается в прозрачной и правовой конкуренции: то есть в политическом процессе могут участвовать все силы, включая те, что ориентированы на конструктивный диалог с Россией. Начиная с 2014 года зачистка политического поля Украины привела к тому, что в настоящий момент миллионы граждан страны, выступающие за нормализацию отношений с нами, не представлены в законодательной и исполнительной власти государства. Традиционно ориентированные на Россию политические партии и движения либо запрещены (Коммунистическая партия Украины), либо фактически уничтожены (Партия регионов). А те политические силы, которые позиционируют себя как условно пророссийские («Оппозиционная платформа – За жизнь»), не имеют эффективных рычагов влияния на политику государства. Они направлены не на нормализацию российско-украинских отношений, а на защиту и обогащение конкретных представителей этой политической силы.

С точки зрения России неприемлемым фактором внутриполитического процесса на Украине выступают радикальные группы, действующие во внеправовом поле. Почти все мероприятия, на которых поднимаются темы налаживания взаимоотношений с Москвой или урегулирования конфликта в Донбассе, подвергаются атакам со стороны радикалов. Причем в большинстве случаев правоохранительные органы дистанцируются от выполнения своих прямых обязанностей по защите граждан Украины, позволяя радикалам создавать атмосферу страха.

В экономической плоскости Россия заинтересована в полномасштабном восстановлении связей и торговых цепочек. Несмотря на то что за девять месяцев 2021 года товарооборот РФ с Украиной составил чуть более $8 млрд и увеличился на 38,17% по сравнению с аналогичным периодом 2020-го, Киев продолжает политику ограничений и запретов на торговлю с соседом.

В гуманитарной плоскости для Москвы остается очень чувствительной тема вытеснения русского языка из жизни украинского общества, навязывание исторической памяти чуждой миллионам граждан этой страны (героизация коллаборантов времен Великой Отечественной войны, демонизация советского прошлого, представление России как главного врага народа). Отдельно следует упомянуть конфессиональные вопросы и вмешательство государства в эту сферу.

Важно подчеркнуть, что почти все проблемы в соседней стране, вызывающие озабоченность со стороны России, по данным социологических исследований, воспринимаются как проблемы и внутри украинского общества. Но нынешняя политическая система там не подразумевает их решения.

Также в России прекрасно понимают ограниченность украинского руководства по ряду вопросов как внешней, так и внутренней политики. А это проблема уже не только Украины, но и контрагентов, оказывающих непосредственное влияние на решения.

Все перечисленные факторы (при желании можно этот список продолжать и продолжать) могут быть сняты, и это будет способствовать деэскалации. Но для этого нужна политическая воля… и, видимо, не только в Киеве.

Автор — директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии, доцент Финансового университета при правительстве РФ

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