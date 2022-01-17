Лавров пошутил о конкурсе между спецслужбами США по сценариям вокруг Украины

Возможно, спецслужбы Соединенных Штатов объявляют внутри организаций конкурс по созданию сценариев по Украине. Об этом 17 января заявил глава МИД России Сергей Лавров.

«Вроде бы у Соединенных Штатов, как сообщалось, 17 специальных служб и разведывательных служб», — сказал глава российской дипломатии.

По его словам, если к 17 спецслужбам прибавить Госдепартамент, то как раз получается 18 ведомств.

«Они, может быть, объявляют у себя внутри конкурс», — пошутил российский министр.

15 января депутат Госдумы Мария Бутина выразила мнение, что Соединенные Штаты сами придумывают сценарии, где Россия не участвует, и сами из них делают выводы. Она также назвала позицию США принципом «мегафонной дипломатии», что, по ее мнению, не имеет отношения к серьезным переговорам и взаимодействию между странами.

В этот же день заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что США подготовили 18 сценариев на случай «российского вторжения» на Украину.

Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик отметил, что США продолжают «засорять информационное пространство» такими заявлениями. Как отметил парламентарий, эти провокации не имеют под собой оснований, они лишь «нагнетают истерию».

10 января замглавы МИД РФ Сергей Рябков отметил, что у Москвы никаких намерений напасть на Украину нет и быть не может. Все мероприятия по боевой подготовке войск осуществляются в пределах российской территории.

В последние недели в ряде западных СМИ появились данные о якобы планах вторжения РФ на Украину. Так, 7 января The New York Times составила и опубликовала карту с якобы расположением российских войск вдоль границы с Украиной.

Москва неоднократно отвергала подобные данные. 23 декабря во время пресс-конференции президент России Владимир Путин ответил на вопрос о якобы планах по вторжению на Украину. По его словам, из-за подобных заявлений складывается впечатление, что украинская сторона «готовит третью операцию» в Донбассе.