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Министр жилищной политики и начальник автодорог Крыма покинули должности

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Министр жилищной политики и государственного строительного надзора Крыма Максим Скорин, а также начальник службы автомобильных дорог республики Валерий Васякин ушли в отставку. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава региона Сергей Аксенов.

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«Максим Скорин и Валерий Васякин <...> написали заявления об увольнении по собственному желанию», — говорится в сообщении.

О том, кто займет освободившиеся должности, не сообщается.

Состав крымского правительства начал меняться еще с сентября прошлого года. Так, с того времени в отставку ушли несколько чиновников, в том числе вице-премьер Евгений Кабанов, министр строительства и архитектуры Михаил Храмов, министр сельского хозяйства Андрей Рюмшин, министр транспорта Евгений Исаков, министр здравоохранения Александр Остапенко.

Кабанов, курировавший Федеральную целевую программу (ФЦП) развития региона, и Храмов обвиняются в фактах растрат и хищений во время строительства объекта ФЦП по развитию полуострова. По данным следствия, они вместе с сообщниками похитили более 57 млн рублей. Сам бывший вице-премьер заверял в своей непричастности к коррупции и многомиллионным хищениям.

Министр культуры Крыма Арина Новосельская также была лишена должности и арестована в ноябре прошлого года. Она обвиняется во взятке в 25 млн рублей при реконструкции театра кукол.

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