Мужчина погиб при столкновении двух легковушек в Рязани
В Рязани в результате столкновения отечественной легковушки и иномарки погиб мужчина. Об этом сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.
Авария произошла в минувшую субботу, 15 января, около дома № 52А по улице Прижелезнодорожной. По предварительным данным, 70-летний водитель ВАЗ-2108 потерял управление и врезался в Audi A6 под управлением 32-летнего мужчины, пишет РИА «7 новостей».
В результате столкновения пассажир отечественной машины получил различные травмы, от которых скончался в больнице. Также пострадал водитель, его госпитализировали.
Обстоятельства случившегося устанавливаются. На данный момент известно, что пожилой водитель превысил скорость.
16 января в Воронежской области произошло ДТП с участием грузовика. В результате погибли три человека, также пострадал ребенок.