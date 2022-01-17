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Мужчина погиб при столкновении двух легковушек в Рязани

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В Рязани в результате столкновения отечественной легковушки и иномарки погиб мужчина. Об этом сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.

Авария произошла в минувшую субботу, 15 января, около дома № 52А по улице Прижелезнодорожной. По предварительным данным, 70-летний водитель ВАЗ-2108 потерял управление и врезался в Audi A6 под управлением 32-летнего мужчины, пишет РИА «7 новостей».

В результате столкновения пассажир отечественной машины получил различные травмы, от которых скончался в больнице. Также пострадал водитель, его госпитализировали.

Обстоятельства случившегося устанавливаются. На данный момент известно, что пожилой водитель превысил скорость.

16 января в Воронежской области произошло ДТП с участием грузовика. В результате погибли три человека, также пострадал ребенок.

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