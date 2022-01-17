Мошенники лишили пенсионерку почти 1 млн рублей в Белгородской области

В Белгородской области проводится проверка по факту телефонного мошенничества в отношении 76-летней пенсионерки. Пожилая женщина лишилась 940 тыс. рублей.

По словам потерпевшей, 16 января ей поступил звонок от неизвестного мужчины, который представился сотрудником банка. Он сообщил, что на имя пенсионерки кто-то якобы пытается оформить кредит. Для предотвращения несанкционированных действий мужчина предложил пенсионерке внести на определенный счет 340 тыс. рублей. Об этом сообщает Бел.Ru.

Позже злоумышленник снова позвонил женщине и под аналогичным предлогом предложил перечислить еще 600 тыс. рублей. После перевода средств пенсионерка поняла, что стала жертвой мошенничества.

Личность подозреваемого устанавливают сотрудники полиции.

По данным правоохранительных органов, в Московской области в 2021 году на 12,4% увеличилось число мошеннических операций. Специалисты напоминают, что самым эффективным способом защиты от мошенников является немедленное прекращение разговора с предполагаемым преступником в случае подобных звонков.