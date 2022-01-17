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Мошенники лишили пенсионерку почти 1 млн рублей в Белгородской области

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В Белгородской области проводится проверка по факту телефонного мошенничества в отношении 76-летней пенсионерки. Пожилая женщина лишилась 940 тыс. рублей.

Россиян предупредили об участившейся активности телефонных мошенников

По словам потерпевшей, 16 января ей поступил звонок от неизвестного мужчины, который представился сотрудником банка. Он сообщил, что на имя пенсионерки кто-то якобы пытается оформить кредит. Для предотвращения несанкционированных действий мужчина предложил пенсионерке внести на определенный счет 340 тыс. рублей. Об этом сообщает Бел.Ru.

Позже злоумышленник снова позвонил женщине и под аналогичным предлогом предложил перечислить еще 600 тыс. рублей. После перевода средств пенсионерка поняла, что стала жертвой мошенничества.

Личность подозреваемого устанавливают сотрудники полиции.

По данным правоохранительных органов, в Московской области в 2021 году на 12,4% увеличилось число мошеннических операций. Специалисты напоминают, что самым эффективным способом защиты от мошенников является немедленное прекращение разговора с предполагаемым преступником в случае подобных звонков.

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