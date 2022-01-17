Путин дал ряд поручений правительству России

Президент РФ Владимир Путин дал ряд поручений правительству страны. Перечень опубликован на сайте Кремля 17 января.

Так, президент поручил главам российских регионов лично контролировать ход мероприятий по модернизации первичного звена здравоохранения в 2022 и 2023 годах. В текущем году модернизация должна быть расширена на счет средств, сэкономленных ранее.

Глава государства дал указание кабмину подготовить предложения по развитию дорог для повышения доступности медицинских организаций для населения. Также следует сократить время на оформление врачом медицинской документации при внедрении информсистем в деятельность медучреждений.

Правительство обязуется доложить президенту о том, как идет работа по расширению возможностей покупки лекарств на сельских территориях, включая возможности «Почты России».

Путин также поручил правительству совместно с властями регионов обобщить и распространить по субъектам лучшие практики социальной поддержки медработников первичного звена здравоохранения, включая обеспечение жильем.

Вместе с тем кабмин должен отчитаться, почему целевые показатели по оказанию социальной помощи пенсионерам и инвалидам не были достигнуты в 2021 году.

«Министерству труда и социальной защиты РФ [поручено] проанализировать причины недостижения в 2021 году изначально запланированных показателей национального проекта «Демография» в части, касающейся охвата граждан старшего возраста и инвалидов социальными услугами, оказываемыми организациями социального обслуживания», — говорится в перечне поручений.

Помимо этого, кабинету министров нужно принять все меры для окончания возведения капитальных объектов, которое финансируется из бюджета.

«Принять исчерпывающие меры по завершению строительства всех объектов капитального строительства, осуществляемого с использованием средств федерального бюджета, а также по обеспечению ввода этих объектов в эксплуатацию», — говорится в документе.

Кроме того, кабмин должен доложить президенту о работе по ликвидации в стране несанкционированных свалок в границах городов.

«Принять решения, необходимые для ликвидации до конца 2023 года не менее 111 несанкционированных свалок в границах городов, включенных в федеральный проект «Чистая страна», — сказано в документе.

15 января президент поручил правительству и парламенту доработать законопроект о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, учитывая все возможные жизненные ситуаций граждан.