Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Губернатор Подмосковья потребовал усилить работу по уборке и вывозу снега
Мир
Глава минобороны Британии сравнил расширение НАТО и блокаду Ленинграда
Спорт
Определен состав сборной России по биатлону на Олимпийские игры
Политика
Путин поддержал идею присвоить Астрахани звание «Город трудовой доблести»
Мир
Facebook восстановила доступ к странице делегации РФ на переговорах в Вене
Общество
Автомобилистов в Москве призвали к осторожности из-за метели и гололедицы
Недвижимость
Вторичка в России подорожала почти на 19% за год
Мир
Путин провел телефонный разговор с премьером Пакистана
Мир
Посол Франции заявил о готовности ЕС обсуждать с Россией гарантии безопасности
Политика
В Совфеде назвали формат G7 ничего не решающим элитным полком

Путин дал ряд поручений правительству России

Путин поручил расширить модернизацию первичного звена медицины в 2022 году
0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент РФ Владимир Путин дал ряд поручений правительству страны. Перечень опубликован на сайте Кремля 17 января.

Раковые корпуса: исчезнут ли онкологи из поликлиник с открытием профильных центров
Как изменится организация лечения злокачественных опухолей в следующем году

Так, президент поручил главам российских регионов лично контролировать ход мероприятий по модернизации первичного звена здравоохранения в 2022 и 2023 годах. В текущем году модернизация должна быть расширена на счет средств, сэкономленных ранее.

Глава государства дал указание кабмину подготовить предложения по развитию дорог для повышения доступности медицинских организаций для населения. Также следует сократить время на оформление врачом медицинской документации при внедрении информсистем в деятельность медучреждений.

Правительство обязуется доложить президенту о том, как идет работа по расширению возможностей покупки лекарств на сельских территориях, включая возможности «Почты России».

Путин также поручил правительству совместно с властями регионов обобщить и распространить по субъектам лучшие практики социальной поддержки медработников первичного звена здравоохранения, включая обеспечение жильем.

Вместе с тем кабмин должен отчитаться, почему целевые показатели по оказанию социальной помощи пенсионерам и инвалидам не были достигнуты в 2021 году.

«Министерству труда и социальной защиты РФ [поручено] проанализировать причины недостижения в 2021 году изначально запланированных показателей национального проекта «Демография» в части, касающейся охвата граждан старшего возраста и инвалидов социальными услугами, оказываемыми организациями социального обслуживания», — говорится в перечне поручений.

Помимо этого, кабинету министров нужно принять все меры для окончания возведения капитальных объектов, которое финансируется из бюджета.

«Принять исчерпывающие меры по завершению строительства всех объектов капитального строительства, осуществляемого с использованием средств федерального бюджета, а также по обеспечению ввода этих объектов в эксплуатацию», — говорится в документе.

Кроме того, кабмин должен доложить президенту о работе по ликвидации в стране несанкционированных свалок в границах городов.

«Принять решения, необходимые для ликвидации до конца 2023 года не менее 111 несанкционированных свалок в границах городов, включенных в федеральный проект «Чистая страна», — сказано в документе.

15 января президент поручил правительству и парламенту доработать законопроект о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, учитывая все возможные жизненные ситуаций граждан.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022