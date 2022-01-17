Центр повышения профмастерства для педагогов появится в ЕАО

В Еврейской автономной области готовится к открытию Центр непрерывного повышения профмастерства для учителей. Его онлайн- и офлайн-сервисы будут в свободном доступе в любое время. Запланированы вебинары, семинары, воркшопы и мастер-классы. Аналогичные центры создают по всей стране в рамках федерального проекта «Современная школа».

«Эта система должна помочь сделать современный образовательный процесс максимально эффективным», — комментирует Наталья Соловченкова, исполняющая обязанности начальника департамента ЕАО.

В регионе реализуются несколько программ, направленных на повышение качества школьного образования, сообщили ИА ЕАОMedia в правительстве ЕАО.

Ранее в Смидовичском районе Еврейской автономной области заменили деревянные окна в шести школах. Ремонтные работы организовали в учреждлениях № 1 поселка Смидович, № 2 поселка Николаевка, школах сел Даниловка, Камышовка, Волочаевка-1 и Аур. На обновление выделили 13 млн рублей из федерального бюджета. Подрядчик заменил старые деревянные конструкции на окна ПВХ.