Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Губернатор Подмосковья потребовал усилить работу по уборке и вывозу снега
Мир
Глава минобороны Британии сравнил расширение НАТО и блокаду Ленинграда
Спорт
Определен состав сборной России по биатлону на Олимпийские игры
Политика
Путин поддержал идею присвоить Астрахани звание «Город трудовой доблести»
Мир
Facebook восстановила доступ к странице делегации РФ на переговорах в Вене
Общество
Автомобилистов в Москве призвали к осторожности из-за метели и гололедицы
Недвижимость
Вторичка в России подорожала почти на 19% за год
Мир
Путин провел телефонный разговор с премьером Пакистана
Мир
Посол Франции заявил о готовности ЕС обсуждать с Россией гарантии безопасности
Политика
В Совфеде назвали формат G7 ничего не решающим элитным полком

Центр повышения профмастерства для педагогов появится в ЕАО

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Еврейской автономной области готовится к открытию Центр непрерывного повышения профмастерства для учителей. Его онлайн- и офлайн-сервисы будут в свободном доступе в любое время. Запланированы вебинары, семинары, воркшопы и мастер-классы. Аналогичные центры создают по всей стране в рамках федерального проекта «Современная школа».

«Эта система должна помочь сделать современный образовательный процесс максимально эффективным», — комментирует Наталья Соловченкова, исполняющая обязанности начальника департамента ЕАО.

В регионе реализуются несколько программ, направленных на повышение качества школьного образования, сообщили ИА ЕАОMedia в правительстве ЕАО.

Ранее в Смидовичском районе Еврейской автономной области заменили деревянные окна в шести школах. Ремонтные работы организовали в учреждлениях № 1 поселка Смидович, № 2 поселка Николаевка, школах сел Даниловка, Камышовка, Волочаевка-1 и Аур. На обновление выделили 13 млн рублей из федерального бюджета. Подрядчик заменил старые деревянные конструкции на окна ПВХ.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022