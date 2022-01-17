В Крыму запретят массовые мероприятия из-за выявления «Омикрон»-штамма

Первый случай «Омикрон»-штамма коронавируса выявлен в Крыму. Об этом в ходе оперативного совещания в понедельник, 17 января, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

Заявление опубликовано на его странице в социальной сети «ВКонтакте».

В каком конкретно районе полуострова выявили новый штамм инфекции, он не сообщил. По словам Аксенова, из-за выявления «Омикрона» в республике запретят массовые мероприятия. Также запрещены совещания в закрытых помещениях.

«Прошу крымчан соблюдать масочный режим и другие меры эпидемиологической безопасности», — заключил Аксенов.

17 января стало известно, что возможный выход России на пик заболеваемости COVID-19 произойдет уже к концу текущей недели — к 22 января. Это установили ученые из Института показателей и оценки здоровья (IHME) при Вашингтонском университете.

14 января член-корреспондент РАН Сергей Нетесов заявил «Известиям», что Россия стоит на пороге самой мощной волны пандемии за всё время существования COVID-19.

В тот же день вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что уровень коллективного иммунитета в России составил 63,7%. По ее словам, почти 76,6 млн россиян прошли полный курс вакцинации от инфекции. Ревакцинировались от COVID-19 10,8 млн граждан.

12 января президент России Владимир Путин указал, что на фоне возможного роста заболеваемости COVID-19, связанного с штаммом «Омикрон», необходимо подготовить российскую больничную сеть и промышленность, а также нарастить темпы вакцинации и тестирования.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н» и вакцина для подростков «Спутник M».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.