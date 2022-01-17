В Башкортостане отремонтируют 365 школ до 2026 года

Ремонт 365 школ планируют провести в Башкортостане в рамках программы «Модернизация школьных систем образования». Финансирование будет вестись из федерального бюджета.

Работы в школа проведут до 2026 года. По словам министра образования республики Айбулата Хажина, министерство просвещения РФ одобрило все заявки Башкирии. Об этом пишет «МедиаКорСеть».

В 2022–2023 годах будут отремонтированы здания 103 школ.

В конце декабря сообщалось, что заявки на проведение капитального ремонта в школах не подали девять районов и два города. Глава Башкортостана Радий Хабиров поручил министерству образования разобраться в причинах произошедшего. Хажин уточнил, что муниципалитетам необходимо подать заявки в январе, однако ремонт в школах начнется не раньше 2024 года.