В МИД РФ указали на недопустимость затягивания сертификации СП-2

Процедура сертификации «Северного потока – 2» должна проводиться в строгом соответствии с действующими нормами, Россия намерена их неукоснительно соблюдать. Об этом сообщили в понедельник, 17 января, в МИД РФ.

В ведомстве обратили внимание на то, что запуск СП-2 в эксплуатацию станет существенным вкладом в обеспечение энергетической безопасности всего Европейского союза (ЕС).

«Процедура его сертификации со стороны германских регуляторов и Еврокомиссии не должна искусственно затягиваться и политизироваться. Ее надлежит проводить в строгом соответствии с действующими нормами, которые мы намерены неукоснительно соблюдать», — отмечается в заявлении, опубликованном на сайте МИД РФ.

Накануне директор ассоциации компаний газовой промышленности Германии Zukunft Gas Тим Келер посчитал, что запуск газопровода «Северный поток – 2» произойдет в течение 2022 года. По его словам, после запуска начнется стабилизация.

Депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре 11 января заверил, что партия «Зеленые» хочет приостановить проект по идеологическим причинам. Как отметил Котре, поскольку федеральное правительство «без необходимости сдалось ЕС», отмахнуться от стратегии Евросоюза по предотвращению запуска СП-2 становится труднее.

Строительство газопровода «Северный поток – 2» завершилось 10 сентября 2021 года. Он построен от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина. 16 декабря Германия отложила принятие решения по сертификации газопровода «Северный поток – 2» как минимум до середины 2022 года.

24 декабря 2021-го телеканал Das Erste допустил, что вопрос ввода в эксплуатацию «Северного потока – 2» может расколоть коалицию, сформировавшую новое правительство Германии. Отмечалось, что между «Зелеными», которые выступают против СП-2, и Социал-демократической партией, поддерживающей проект, ведутся споры.