Песков прокомментировал возможное размещение ВС РФ в Латинской Америке

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков 17 января ответил на вопрос о возможном размещении Вооруженных сил РФ в латиноамериканских странах.

По его словам, это вопрос безопасности России. Песков вспомнил недавнее заявление заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд о том, что Соединенные Штаты готовят 18 сценариев на случай «нападения» РФ на Украину.

«Мы тоже разные сценарии рассматриваем», — подчеркнул представитель Кремля.

Данные о якобы планах вторжения РФ на Украину публикуются в последние недели в ряде западных СМИ. Так, 7 января The New York Times составила и опубликовала карту с якобы расположением российских войск вдоль границы с Украиной.

Россия неоднократно отвергала подобные данные. 10 января замглавы МИД РФ Сергей Рябков отметил, что у Москвы никаких намерений напасть на Украину «нет и быть не может». Он подчеркнул, что все мероприятия по боевой подготовке войск осуществляются в пределах российской территории.