Выстраивать «стабильные и предсказуемые отношения» — с таким предложением новая американская администрация обратилась к России в марте 2021 года. С тех пор состоялись очный и виртуальный саммиты президентов, участились встречи высокопоставленных официальных лиц, был запущен диалог по стратегической стабильности и начато практическое взаимодействие по кибербезопасности. Судя по официальным заявлениям, сделанным на прошлой неделе, США готовы пойти дальше: вернуться к переговорам по РСМД, повысить прозрачность военных учений, укрепить «деконфликтинг». Все эти шаги, весьма позитивные, но не выходящие за рамки привычной российско-американской повестки дня, объединяет то, что они направлены на согласование правил и повышение контролируемости эскалации в случае кризисных ситуаций, а не на устранение поводов для самих кризисов.

В переданных США двух проектах договоров Россия выразила желание подняться на уровень выше и вместо обсуждения технических путей стабилизации противостояния принять политическое решение для устранения причины хронических разногласий в отношениях с Западом. Путь к достижению этого, по мнению Москвы, заключается в формальном закреплении статус-кво в Европе на уровне 1997 года, с некоторыми оговорками (исключать вступившие с тех пор страны из НАТО никто не требует, но и о возврате Крыма речи не идет).

С одной стороны, заявленная Москвой цель — долгосрочная стабилизация ситуации в Европе — вполне отвечает интересам США, взявшим курс на подготовку к противостоянию с Китаем и снижение ресурсоемкости второстепенных для решения этой задачи направлений внешней политики. За последний год администрация Байдена продемонстрировала завидную решимость и способность в реализации задуманного. Преодолев инертность американского государственного аппарата, она вывела войска из Афганистана, вопреки призывам правозащитников не поддалась искушению вмешаться в ситуацию в Эфиопии, сигнализировала об отказе от поддержки войны в Йемене и вернулась за стол переговоров с Ираном, несмотря на давление крайне влиятельного кубинского лобби не втянулась в ситуацию на Острове свободы во время летних протестов и не кинулась наводить порядок в Гаити после убийства президента.

С другой стороны, стабилизация в формате, предложенном Россией, может ослабить позиции США в реализации более важной стратегической задачи по противостоянию Китаю. Отвод военного присутствия НАТО из стран Восточной Европы, которое появилось там в качестве подтверждения приверженности Вашингтона обязательствам по обеспечению безопасности, не останется незамеченным в Азии и может подорвать вес американских гарантий в глазах Японии, Южной Кореи и Филиппин, а также посеять сомнение в том, что США придут на помощь Тайваню в случае необходимости. Важность поддержания имиджа незыблемости американских гарантий безопасности администрация Байдена отчетливо показала на прошлой неделе, категорически отказавшись «решать вопросы союзников без союзников» и неожиданно призвав «крайне скептически» относиться к заявлениям России о содержании переговоров и, что подразумевается, возможным намекам на уступки США.

В свое время, столкнувшись со схожей проблемой «политического оформления» отказа США от гарантий безопасности Тайваню при переговорах с Пекином в 1970-х годах, Генри Киссинджер нашел решение в формуле «стратегической неопределенности», позволившей на десятилетия стабилизировать американо-китайские отношения. Без сомнения, и в текущей ситуации при желании можно подобрать некую схожую по изобретательности дипломатическую рамку, которая, с одной стороны, удовлетворит обеспокоенность Москвы, с другой — позволит Вашингтону сохранить лицо при отказе от постоянной необходимости подачи ресурсоемких сигналов странам, не входящим в круг жизненно важных интересов.

Однако серьезное препятствие для этого — полное отсутствие доверия между двумя странами. Неуверенность в том, что следующий американский президент не откажется от договоренностей, а конгресс не примет закон, аннулирующий решения администрации, толкает Москву к требованию максимальной публичности и формальности, которые неприемлемы для Вашингтона. Опасения, что военное отступление НАТО от российских границ приведет не к появлению буфера стабильности, а к увеличению пространства для потенциальных кризисов между Западом и Россией, заставляют США придерживаться первоначального плана и ограничиваться разговором о правилах эскалации, что Москва объявила недостаточным.

Состоявшиеся на прошлой неделе встречи показали, что стороны не отмели с порога требования друг друга и намерены договариваться, запустив тем самым процесс поиска компромисса. Но предстоящие торги о том, в какой именно точке между двумя крайними заявленными позициями такой компромисс может находиться, вполне вероятно, будет происходить в условиях взаимного увеличения давления с использованием как четко очерченных санкционных, так и таинственных «военно-технических» инструментов.

Автор — эксперт клуба «Валдай», эксперт Института международных исследований МГИМО МИД России

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