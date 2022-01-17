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Режим ЧС могут ввести в районе Псковской области из-за стаи собак

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Власти Дновского района Псковской области обсуждают вопрос введения режима чрезвычайной ситуации из-за стаи собак. Животные загрызли кроликов и куриц на местном подворье.

По словам жителей города Дно, собаки нападают на территории частных домов в последние две ночи. Псы загрызли около 30 куриц и 10 кроликов. Пострадавшие уточняют, что участки огорожены забором, отдельное ограждение имеют курятники, при этом собакам всё равно удалось добраться до птиц. Об этом пишет «Псковская лента новостей».

По факту произошедшего в администрации Дновского района было проведено экстренное совещание. Власти прорабатывают вопрос введения режима ЧС на территории муниципалитета. В администрации уточнили, что полномочия по отлову бездомных собак на территории Псковской области принадлежат комитету по ветеринарии.

14 января в Тверской области пес напал на шестилетнего ребенка. По предварительным данным, мать ребенка занимается разведением собак. От полученных травм ребенок скончался.

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