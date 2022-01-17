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В ОП раскритиковали Facebook за блокировку страницы делегации России в Вене

Член Общественной палаты Данюк раскритиковал блокировку страницы делегации России в Вене в Facebook
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Член Общественной палаты (ОП) РФ Никита Данюк в понедельник, 17 января, в беседе с «Известиями» назвал хамским поведение руководства соцсети Facebook, которое на три дня заблокировало страницу делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности.

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«Дело в том, что наша делегация, размещая информацию, не нарушила ни одно из внутренних правил Facebook, корпорации Meta, а это говорит о том, что Facebook не просто превратилась в пространство, где существует цензура, где существуют политически ангажированные, немотивированные решения соответствующих модераторов и руководства, а по большом счету, продолжение внешней политики США», — отметил он.

По словам Данюка, такие компании нагло вмешиваются в вопросы распространения информации, а данная ситуация — достаточно яркий акт цензуры, на который нужно жестко реагировать. Также член ОП РФ выразил надежду на то, что регулятор в лице Роскомнадзора не оставит ситуацию без должной реакции.

«Когда речь идет о целой делегации страны-члена Совета Безопасности ООН, которая, на минуточку, еще и обсуждает вопросы о нераспространении вооружений, а также о глобальной безопасности и стратегической стабильности, безусловно, на подобного рода хамское поведение руководства Facebook нужно реагировать», — заключил он.

16 января руководитель делегации Константин Гаврилов сообщил, что Facebook 14 января заблокировала страницу делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности. Он отметил, что представители делегации публиковали на своей странице в соцсети только заявления руководства России и МИД РФ.

Роскомнадзор (РКН) потребовал от Facebook восстановить доступ к официальной странице делегации РФ на переговорах в Вене и отчитаться о причинах введения ограничений. В письме РКН отмечается, что «данные действия администрации соцсети Facebook нарушают ключевые принципы свободного распространения информации, беспрепятственного доступа к ней».

При этом 17 января Гаврилов объявил о том, что Facebook после трех дней блокировки восстановила доступ к странице делегации РФ, и выразил надежду на то, что «в будущем такие глупые выходки со стороны Facebook не повторятся».

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