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Диетолог рассказал о вреде полуфабрикатов

Диетолог Гинзбург рассказал, почему вредно есть полуфабрикаты
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Врач-диетолог Михаил Гинзбург рассказал о вреде частого употребления полуфабрикатов.

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Как отметил специалист в беседе с Nation News, лучше отказаться от покупки готовых сырников и наггетсов, которые остается только пожарить. По его словам, замороженные сырники вредны, поскольку в них содержится большое количество сахара и масел. Кроме того, в таких продуктах много трансжиров, которые организм не может переваривать, потому они накапливаются в нем и становятся источником воспаления.

Диетолог разъяснил, что не стоит часто есть пельмени, а также покупные блины с мясом, потому что в их изготовлении задействован плохой фарш. Также в них присутствует избыточное количество соли и усилителей вкуса.

Врач указал на то, что есть и полезные полуфабрикаты, как, например, сухофрукты, зерновые хлопья и компотные смеси, пишет RT. Их можно есть каждый день.

13 января диетолог Светлана Фус перечислила улучшающие настроение продукты. По ее словам, к ним относятся жирная морская рыба и орехи. Фус, в частности, отметила грецкие орехи, в которых содержится больше всего успокаивающих нервы веществ.

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