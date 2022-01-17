Жителей Крыма предупредили о снеге и гололедице

МЧС предупредило жителей Крыма об ухудшении погодных условий в ближайшие сутки. В регионе ожидается сильный ветер с гололедицей.

Согласно прогнозам Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, вечером 17 января и в течение суток 18 января ожидается прохождение холодного фронтального раздела. Ветер усилится до 15–20 м/с, возможны порывы до 22–27 м/с. Об этом сообщает ИА «Крыминформ». В течение недели по ночам ожидается –6…–8 градусов.

В южных, центральных районах и в горах вероятны очень сильные осадки в виде мокрого снега. На дорогах появится гололедица. МЧС напоминает, что в таких условиях возрастает вероятность аварий на объектах энергетики и ЖКХ, также может увеличиться количество дорожных аварий. Жителей и гостей Крыма просят воздержаться от походов в горы и выхода в море, а также избегать рекламных конструкций и не проходить под балконами.

Ранее сообщалось, что глава Мурманской области Андрей Чибис поручил ввести режим повышенной готовности в Североморске, Мурманске и ЗАТО Александровск в связи со снегопадом. За выходные на севере региона выпало 32% от месячной нормы осадков.